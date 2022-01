Kantar impugna ante Hacienda la elección del nuevo panelista de Correos

Ofensiva de Kantar ante la decisión de Correos de escoger un nuevo panelista que mida y siga la calidad de la empresa de mensajería en su servicio de envío y entrega de cartas en España. La compañía ha recurrido ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TACR), organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, la elección de la alemana Spectos para realizar dicho trabajo durante los próximos cuatro años. En una primera resolución, el órgano administrativo ha desestimado la petición de la consultora, dejando así abierta la vía judicial ante la Audiencia Nacional.

La decisión de Kantar tomó forma el pasado 21 de octubre, cuando interpuso un recurso con el objetivo de declarar nulo el acuerdo de Correos y excluir del proceso a la adjudicataria alemana. A continuación, se solicitaba la suspensión del procedimiento con base en dos argumentos. El primero, que el órgano de contratación había "vulnerado los pliegos" y, el segundo, que había dado por justificada la oferta de su rival pese a estar "incursa en presunción de anormalidad".

Sobre la vulneración de los pliegos, Kantar arguye que Spectos no había recibido ningún punto en el cuarto apartado de la valoración técnica, referida a la descripción del diseño, los criterios de ponderación y la gestión de riesgos. No obstante, el tribunal dependiente de Hacienda no dio por bueno este argumento: "Una valoración con 0 puntos en un subcriterio de adjudicación no implica que no pueda ejecutarse el contrato", afirma la documentación consultada por La Información.

Por lo que respecta a la presunta "anormalidad" de la oferta de Spectos, el tribunal tampoco cede ante Kantar. Considera que Correos actuó correctamente y realizó "una valoración pormenorizada de las razones y justificaciones" aportadas e, incluso, solicitó "en dos ocasiones las correspondientes aclaraciones". El informe de aceptación está suficientemente motivado a juicio del Tribunal, por lo que "no cabe hacerle ningún reproche legal que pudiera conducir a su modificación o anulación", concluye la sala.

Con la decisión del tribunal queda agotada la vía administrativa, pero se abre la posibilidad de interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional. Kantar cuenta para ello con un plazo de dos meses para pronunciarse. La cuenta atrás arrancó el pasado 3 de diciembre, día posterior a la notificación del fallo. Ni la compañía ni Correos realizaron comentarios a preguntas de este medio.

Spectos, nuevo panelista

Con la decisión del TACRC, Spectos se convierte en el nuevo panelista de Correos hasta 2025. Pese a ser desconocida en España, la compañía alemana ya ha trabajado de la mano de otras firmas de servicios postales en Europa. En su portfolio de clientes figuran empresas como Bpost (Bélgica), Bladkompagniet (Dinamarca) o Postcon (Alemania). Fuera del sector postal, la compañía ha trabajado también para firmas internacionales como Audi o Domino's Pizza.

Ahora, Spectos deberá medir el rendimiento de Correos en todas las etapas del proceso postal, lo que significa que medirá y controlará el correo desde que es depositado por el cliente hasta que alcanza su destino final. Toda la información generada deberá ser recogida en informes estadísticos mensuales para la empresa pública, con el objetivo de observar su evolución al comparar dichos resultados con los del año anterior.

No hay que olvidar que actualmente el servicio de entrega de carta ordinaria es el corazón del negocio de Correos, por lo que la tarea de su medición es de suma importancia. Los últimos datos de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), que se encarga cada año de auditar estos resultados, marcan que en el convulso 2020 la empresa pública entregó el 86,37% de los envíos de carta ordinaria en tres días o menos, quedándose así lejos del objetivo marcado del 93%.