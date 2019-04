La cotización de Lar agita el mercado: un descuento del 30% por la crisis del retail

Lar España, la socimi del Grupo Lar que cotiza en el mercado continuo, no está pasando por su mejor momento en bolsa. Durante la junta de accionistas celebrada el pasado jueves, uno de los propietarios de títulos, Juan Antonio del Barrio, ha reseñado la caída que ha sufrido el valor de la compañía en el parqué en los últimos meses, llegando a acumular alrededor de un 30% de descuento con respecto al valor de sus activos.

En este sentido, el presidente de la compañía, José Luis del Valle, se ha escudado en que estos datos se deben a la crisis que el retail -su principal y casi única actividad desde la venta de su pata logística y la reciente enajenación de las últimas oficinas en su portfolio- que se está viviendo en otros países, como Estados Unidos y, en menor medida, Reino Unido. Un hipotético efecto contagio.

En cambio, según el propio presidente de la firma, "el precio en bolsa no se corresponde ni con los sólidos resultados operativos ni con la revalorización de los activos". Es por ello que desde Lar se escudan en "factores ajenos, tanto nacionales como internacionales que están teniendo un efecto negativo sobre la acción". En su respuesta a los accionistas, Del Valle ha confirmado que entienden que hay una sobrereacción del mercado" por los problemas del retail en Estados Unidos como consecuencia del auge del comercio 'online'. El directivo se queja de que pese a que se trata de algo localizado y que no ocurrirá en España, "a nosotros nos están aplicando las mismas condiciones de contorno cuando realmente eso no se está cumpliendo".

Según confirman, ya han conseguido 'convencer' a los analistas de que esta rebaja es solamente colateral. Lo cierto es que el precio objetivo de la acción que marcan los especialistas ya se encuentra muy por encima de la cotización y se sitúa siempre por encima de los nueve euros, llegando incluso a 11,5 por título que excepcionalmente señala JB Capital. Ahora les queda la tarea más difícil, la de convencer al resto del mercado. Para ello han aprobado un programa de recompra -el primero lo lanzaron el año pasado- de hasta el 5% de los títulos de la firma, lo que en su opinión les permitirá relanzar el valor de las acciones en el mercado.

La crisis del retail

La crisis del retail es una fiebre que viene motivada por el cierre de importantes instalaciones comerciales, los llamados 'mall', en Estados Unidos. Desde el mercado inmobiliario explican este hecho como el resultado de una sobredimensión del sector que se alcanzó el los últimos años, pero que ha afectado al precio al que cotizan varias de las empresas con intereses en centros comerciales también en nuestro país.

En el caso concreto de Lar el descuento es más que importante. La compañía que capitanea José Luis del Valle salió a cotizar al continuo el 5 de marzo de 2014 a un precio de 10 euros por título. La primera socimi que comenzaba aquella andadura iniciaba la jornada en la que salía al parqué con una subida de hasta el 10% que se moderaba al cierre de la sesión hasta el 2,5%. Pero las alegrías no duraron para siempre. En 2015 la acción sufrió importantes vaivenes hasta cerrar el ejercicio en el margen de los 9,46 euros por título, pero las cosas siguieron empeorando en los mercados y el valor se hundió hasta cerca de los siete euros para el cierre de 2017.

Pese a todo ello los títulos de Lar España no consiguieron despegar y apenas llegaron hasta los 7,45 euros a cierre del pasado ejercicio. Desde entonces, la socimi ha presentado unos resultados con más de 155 millones de euros de beneficio, un 7% más que durante el año 2017. Además, la firma ha firmado el mayor dividendo del mercado en este ejercicio, 0,8 euros por título y una cuantía total de hasta 75 millones de euros que se dividen en 50 de ordinario y otros 25 de extraordinario por el cierre de la venta de la promoción residencial de Lagasca 99.

En cambio, a día de hoy, los títulos se sitúan en el margen de los 7,07 euros tras descontar dicho dividendo. Antes de llevar a cabo esta rebaja, el pasado martes, la compañía cerró la sesión en los 7,52 euros por acción, lo que supone que el mercado no ha descontado la totalidad del reparto que se efectuará a los propietarios de los títulos.