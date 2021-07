Las firmas del Ibex pagan con retraso: en el año 2020 triplicaron el plazo legal

Las compañías del Ibex 35 tardan cada vez más en pagar y en 2020 triplicaron el plazo legal permitido. Según los datos recopilados por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), las cotizadas españolas liquidaron sus facturas en el último año en un periodo medio de 191 días, un 9% más que un año antes (176 días) y frente a los 60 días que establece la ley.

Según la estimación que ha realizado la PMcM, los balances de la CNMV ponen de manifiesto que en 2020 la morosidad de las compañías del selectivo alcanzó los 58.427 millones de euros. También se registró un ligero empeoramiento del 3% en el plazo medio de cobro de las empresas no financieras del Ibex.

El sector que más aumentó su tiempo de liquidación fue Energía, con un 26%; seguido de Industria, con 8%; mientras que disminuyó en Construcción e Inmobiliario un 2%, y en el sector Comercio y Servicios, un 6%. Los datos analizados por la PMcM revelan que el sector Comercio y Servicios es el que registra una mayor demora en la liquidación de sus facturas. Sus plazos medios de pago llegaron a los 294 días en 2020 y en el mismo periodo del año anterior a 312. Le sigue el de Construcción e Inmobiliario, con 275 días, 5 menos que en 2019; Industria, con 178, 13 días más que el año anterior; y Energía, con 121, 25 días más.

Estas cifras de pago a proveedores contrastan con las correspondientes a los cobros que estas mismas empresas realizan a sus respectivos clientes. En el caso de las empresas no financieras del Ibex, se sitúan en 61 días, un 3% mayor si se comparan con los plazos de cobro del mismo periodo de 2019, unos 59 días.

Por sectores, Construcción e Inmobiliario repite como el ámbito económico que presenta unos periodos de cobro más largos. En 2020, las empresas de este ámbito cobraron sus facturas en 99 días, uno menos que en 2019. El plazo medio de cobro de las compañías del sector Energía del Ibex alcanzó los 60 días, seguido de Comercio y Servicios, 59 días, e Industria, 54 días.

Igualmente, en el último año, según el análisis de la PMcM, los balances de la CNMV ponen de manifiesto que las empresas del selectivo tenían en cartera unos 58.427 millones de euros, sobrepasando los 60 días legales.

PMcM pide sanciones y que el Estado dé ejemplo

Teniendo en cuenta los datos agregados del resto del mercado continuo, el importe de las facturas en cartera por encima de los plazos que marca la Ley es de 81.786 millones de euros. Tal y como la PMcM detectó en su análisis, las empresas del Ibex atesoraron en 2020 mucha más liquidez que en el año anterior, con un considerable aumento del efectivo y activos líquidos equivalentes de un 29% de media, con sectores como el de Energía y el de Comercio, donde se eleva al 40%.

Para el presidente de la PMcM, Antoni Cañete, "lo más sensato y que no supone ningún desembolso extra es conseguir que cobren en plazo. Para ello, planteamos que los fondos europeos se les conceda únicamente a empresas no morosas y que se instaure el régimen sancionador que multaría a las empresas morosas y lleva parado 9 meses en el Congreso. Además, las Administraciones Públicas y los contratistas principales de concursos públicos deberían dar ejemplo pagando en plazo, más ahora que no podemos permitirnos que la Comisión Europea nos multe por no cumplir la ley".

Además, Cañete añade que saben "que una parte importante de este efectivo podría utilizarse en la recompra de sus propias acciones en el mercado para incrementar el valor de la inversión de sus accionistas, en vez de destinarlo a pagar esas enormes cuentas pendientes que tienen con sus proveedores".

También advierte de que han detectado un importante número de compañías del selectivo cuyos resultados de explotación no alcanzan para hacer frente a sus gastos financieros. "Esta situación puede empeorar en el futuro si llegan a materializarse los enormes importes negativos detectados en las cuentas de otros resultados integrales", alerta. Es por ello que desde la PMcM solicitan a la Unión Europea que "no haya un cuidado extra a aquellas empresas morosas a la hora de repartir los fondos provenientes de Europa".