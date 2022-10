Madrid pone en marcha el campus de videojuegos más grande de Europa

Madrid In Game

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, junto al delegado de Economía, Innovación y Empleo, Miguel Ángel Redondo, ha presentado el Campus del Videojuego 'Madrid In Game', el proyecto municipal con el que se busca impulsar la industria del videojuego y convertir a la capital en referente mundial del sector a través de un campus y un clúster con más de 60 empresas. El Ayuntamiento va a destinar casi 22,5 millones de euros en los próximos 3 años para este proyecto con el que se pretende reforzar la innovación y la competitividad de las empresas madrileñas para atraer talento e inversión e impulsar el desarrollo de un sector de alto valor estratégico, peso económico y potencial dinamizador de Madrid, ha indicado el Consistorio en un comunicado.

La vicealcaldesa de Madrid considera que este proyecto trata de "evitar la fuga de talento" actual ya que el 70% de esos estudiantes que se forma "se está marchando fuera". Para ello, 'Madrid In Game', según Villacís, trata de "crear el ecosistema necesario para que la gente pueda crear y desarrollarse en este sector". Se trata, ha continuado, de "crear oportunidades" para que el sector pueda "encontrarlas en la ciudad de Madrid". 'Madrid In Game' pone las bases, según ha afirmado la vicealcaldesa, "para que la ciudad pueda ser reconocida y que los estudiantes no se vayan por falta de oportunidades". Sin olvidar que este es un sector "en auge, en alza" y por ello "es una de las industrias a desarrollar por la que quiere ser reconocida Madrid".

'Madrid In Game' trata de potenciar la industria del videojuego a través de dos pilares estratégicos: el Clúster del Videojuego, que une a todo el ecosistema de empresas y centros de formación del sector y del que ya forman parte más de 60 empresas, y el Campus del Videojuego más grande de Europa, que cuenta con una incubadora-aceleradora de proyectos, un centro de alto rendimiento de eSports y un pabellón de experiencias donde se ubicará el Museo del Videojuego. 'Madrid In Game' será además, según se ha presentado este miércoles, el patrocinador oficial de la selección española de eSports que, por primera vez, representará a España en el Mundial de Bali y en la final del Campeonato Mundial SimRacing para Assetto Corsa en Mónaco.