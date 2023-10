El 'mejor bar del mundo' se encuentra en Barcelona por segundo año consecutivo

El mejor bar del mundo está en Barcelona. Así se desprende de la 15º edición de 'The World's 50 Best Bars' que ha reunido durante varios días en Singapur al tejido empresarial de los bares. Allí se ha galardonado a la coctelería Sips como el "mejor bar del mundo" en 2023, que releva en el trono a otro bar ubicado en la Ciudad Condal, Paradiso.

Según detalla el portal especializado Bloomberg, colarse en el Top-50 mundial ha demostrado ser una gran herramienta de marketing para los establecimientos. Los resultados para los restaurantes pueden ser sorprendentes: cuando El Celler de Can Roca en España fue nombrado como el número 1 en la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo en 2013, reportó haber recibido 2 millones de solicitudes de reserva.

La aparición en la lista de bares también llama la atención. Double Chicken Please, que ocupó el sexto lugar en la lista internacional del año pasado y el primer lugar en la lista de los mejores bares de América del Norte, ahora tiene colas frente a la puerta cuando abre. "Es bueno para el negocio", dice William Drew, director de contenido en 50 Best. "Por supuesto, aumenta la atención".

El evento de este año tuvo lugar el 17 de octubre en Singapur, en el espacio de eventos Pasir Panjang Power Station en el puerto. Fue la primera vez en los 15 años de existencia de la lista de los mejores bares del mundo que los premios se llevaron a cabo en Asia. Durante 13 años, los premios se basaron en Londres; no casualmente, los bares de Londres solían dominar la lista. El año pasado, el evento fue en Barcelona. "Para nosotros, lo más emocionante es que esta es la primera vez que hemos organizado este evento fuera de Europa, y hacerlo aquí en Singapur, en Asia, es un gran paso", dice William Drew, director de contenido en 50 Best.

Releva en el trono a Paradiso

El bar número 1 del año pasado, Paradiso, un lugar de bebidas teatrales escondido detrás de una puerta de refrigerador blanco en una tienda de pastrami en Barcelona, ocupó el puesto TK TK. "Ha sido un reconocimiento increíble de toda la industria", dijo el propietario Giacomo Giannotti. "Es una exposición increíble para el bar".

El renombrado mixólogo Ryan Chetiyawardana, cuyo bar Dandelyan en Londres fue el número 1 en 2018, dice que los premios como los 50 Best son buenos para el reconocimiento, aunque no necesariamente afectan a la línea de fondo. "Cualquier organismo de premios puede sumar impulso a un lugar", dice. "Sin embargo, definitivamente no lo es todo". Además, explica que no necesariamente significa mayores beneficios para el bar. "En ninguno de los bares y en ninguno de los premios que hemos ganado, nada ha cambiado en términos de nuestro negocio como resultado de un premio".

El grupo también otorga premios regionales. El Yacht Club en Denver, Colorado, ganó un premio al bar más sostenible en América del Norte. El establecimiento convierte las cáscaras y desechos de frutas en la base de jarabes y vinagres y evita los envases de un solo uso. Su lista de cócteles extraordinaria e inusual incluye el cóctel H.V.R. Water, un homenaje al aderezo Hidden Valley Ranch; la lista de ingredientes para la bebida clarificada incluye tequila plateado con limón, pimienta negra y eneldo. "A menudo se pasan por alto los mercados más pequeños", dice Mary Allison Wright, co-propietaria del Yacht Club, sobre las ciudades que los votantes de 50 Best no suelen visitar. "Denver es una ciudad increíble, pero todavía está muy subrepresentada en términos de una plataforma nacional o (especialmente) internacional, así que es increíblemente especial poder representar nuestro hogar y compartir la buena noticia sobre el oeste estadounidense".

El premio Michter's Art of Hospitality fue para Tres Monos en Buenos Aires, que ofrece bebidas asequibles en un entorno sociable. La lista es producida por la organización de los 50 Mejores del Mundo, que también crea listas para los 50 Mejores Restaurantes del Mundo y los primeros 50 Mejores Hoteles. Las listas son propiedad de la empresa con sede en el Reino Unido, William Reed Business Media. Los votos fueron emitidos por 680 expertos en bebidas de todo el mundo, incluyendo escritores, bartenders y dueños de bares.