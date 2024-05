Meliá gana 7,5 millones de euros hasta marzo frente a las pérdidas de hace un año

Meliá Hotels International registró un resultado neto 8 millones mejor en el primer trimestre de este año en comparación con el mismo periodo del año anterior. En un año, la compañía hotelera ha pasado de las pérdidas de 500.000 euros anotadas en 2023 a ganar 7,5 millones durante los tres primeros meses de este ejercicio.

El aumento de la demanda ha elevado los niveles de ocupación de 2019, antes de los efectos de la pandemia. Este incremento de reservas, sumado al crecimiento moderado de las tarifas, ha impulsado el Ingreso Medio por habitación (RevPAR) global de la compañía hasta lograr un avance interanual del 15,6% y alcanzando los 74,9 euros.

La cadena hotelera ha informado a través de un comunicado de que los ingresos del grupo también experimentaron una subida en este primer trimestre. En concreto, la facturación de la firma ha aumentado en un 11,1% respecto al mismo periodo del año anterior, hasta situarse en los 440 millones de euros.

El beneficio bruto de explotación (Ebitda sin plusvalías) alcanzó los 98 millones de euros, un 26% más que el año anterior, mientras el resultado consolidado atribuido fue de 7,5 millones. En el ámbito financiero, la situación de liquidez, incluyendo la tesorería, así como las líneas de crédito no dispuestas, asciende a 305,2 millones.

Asia, que recupera dinamismo, España y América son los mercados con mejor evolución. Junto al segmento de ocio, el segmento de viajes corporativos y MICE evoluciona también positivamente.

El presidente y consejero delegado de Meliá, Gabriel Escarrer Jaume, ha asegurado que los datos del primer trimestre del año confirman "la positiva tendencia que mantiene la demanda turística, tanto urbana como vacacional, así como la fortaleza del negocio de grupos y negocios".

Tras una Semana Santa que ha calificado de positiva, ha indicado que "las reservas en libros apuntan a un segundo trimestre favorable gracias a la saludable combinación de la demanda de ocio y de negocio, y las reservas para el verano en los hoteles vacacionales españoles superan ya en doble dígito a las registradas en las mismas fechas del año anterior".

"Con la prudencia que nos exige el contexto geopolítico y macroeconómico, me reafirmo en los compromisos expresados ante nuestra junta general de accionistas referentes a que el grupo mantendrá también sus objetivos de mejora de Ebitda excluyendo plusvalías hasta un mínimo de 525 millones de euros, y de fortalecimiento del balance, retornando al ratio deuda-neta financiera Ebitda previo a la pandemia", ha añadido.

Nuevos hoteles

En lo que va de año, Meliá ha firmado 19 hoteles, con 2.950 habitaciones, incorporando en el Mediterráneo destinos como Cerdeña y consolidando la presencia de la compañía en mercados como Albania o Malta, además de impulsando su crecimiento en el Caribe y el Sudeste Asiático. Hasta final de año prevén firmar al menos 30 hoteles, unas 7.000 habitaciones, y abrir 20 establecimientos, con nuevos hoteles ME by Meliá en Lisboa, México (ME Sayulita y ME Guadalajara) y Malta.

El grupo hotelero sigue creciendo en el Caribe, con la reciente firma de un nuevo hotel en Cuba, y contando ya con 6 aperturas previstas en México para los próximos años y otras nuevas aperturas en República Dominicana. La marca Zel, lanzada en 2023, tras abrir el ZEL Costa Brava en Tossa de Mar abrirá otro en Madrid, y también en República Dominicana y México. The Meliá Collection ha abierto su primer hotel en Madrid este mes de mayo.

Las previsiones de demanda y las ventas en libros apuntan a otra temporada positiva, manteniendo el incremento de RevPAR de doble dígito, equilibrando las mejoras de ocupación y la tarifa media. El negocio del segmento MICE ya confirmado para 2024 supera en un 11% el registrado en la misma fecha en 2022, y en un 30% para 2025. Las tasas de cancelación de reservas han retornado ya a niveles pre-covid, consolidando la normalización.

En España se espera un verano con crecimientos en ocupación y precio, que se suma a la anticipación del inicio de temporada, tanto en archipiélagos como costas peninsulares. Meliá anticipa un buen segundo trimestre para los hoteles urbanos y una evolución favorable en la República Dominicana y oportunidades de incrementar volumen en México.

En Asia, la recuperación del mercado chino hacia el sudeste asiático refuerza el crecimiento, con previsiones muy positivas para Tailandia e Indonesia. Este jueves, la compañía ha presentado a la junta general de accionistas un balance positivo del 2023, sustentado "en la sólida demanda turística y en una estrategia que permitió capitalizar esta coyuntura".

Meliá Hotels International cumplió con creces en 2023 los compromisos realizados ante la junta en materia de ingresos, con 1.932,2 millones de euros y un Ebitda de 489,8 millones. El RevPAR creció un 17,3% en 2023.