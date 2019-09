Abel Matutes Jr. busca en México y Miami vecino de ático para Amancio Ortega

Se atasca la venta de uno de los inmuebles más codiciados de España: la promoción Villa de París, que con su renovada fachada neoclásica está en el perímetro de la plaza de la que toma el nombre, junto a la Audiencia Nacional de Madrid y a un paso de la calle Génova, sede central del Partido Popular. Una casa que no tiene competencia con otras viviendas de lujo de la zona.

El precio medio de venta de sus 12 viviendas se sitúa en 18.000 euros el metro cuadrado, desde un mínimo de 15.000 euros y un máximo de 20.000 en el caso de los dos áticos, uno de ellos adquirido por Amancio Ortega, y el otro, aún sin comprador. Para hacernos una idea de las dimensiones (y del precio), la casa de los dueños de Zara supera los 500 metros cuadrados.

El inmueble de Mabel Capital en General Castaños. / Google Maps

Este ático es, de hecho, la última unidad a la venta en esta exclusiva promoción, propiedad de Mabel Real Estate, el vehículo inversor de Abel Matutes Prats y Manuel Campos, que compite con Millenium por convertirse en la comunidad de propietarios más exclusiva de la capital. Sin embargo, su venta está siendo compleja y con la obra en estado muy avanzado los directivos de Mabel Capital han puesto rumbo a Miami y México en busca de inversores para esta promoción y su nuevo caramelo inmobiliario, situado en la nueva milla de oro de Estepona, junto a Marbella, y que está en proceso de licencias.

Un viaje, el de Mabel a tierras americanas, que sigue al dedillo las estadísticas que apuntan que un 45% de las viviendas de lujo que se comercializan en la capital se compran como inversión. El perfil de comprador de estos pisos, por encima de los 800.000 euros, es principalmente nacional y latinoamericano y se concentra en los barrios de Salamanca y Chamberí, donde hay un creciente interés, según datos de Barnes Spain. Todo pese a que los mexicanos han empezado también a comprar en la periferia y se decantan, como es el caso de las novedosas fases de pisos de La Finca de Susana Cereceda en Pozuelo de Alarcón, por urbanizaciones donde prima la seguridad y la exclusividad.

A través de Países Bajos

Que los mexicanos no hacen más que invertir en España es un hecho sin datos. No hay estadísticas fiables de cuántos pesos se están transformando en euros en la Península Ibérica, más allá de los datos que proporciona la base de inversiones del Ministerio de Industria registrados voluntariamente por las empresas. Muchas inyecciones de capital se canalizan a través de los Países Bajos: las famosas (y opacas) B.V. holandesas. Y es que el presidente mexicano López Obrador ha dado un volantazo a la política económica que ha inquietado a millonarios mexicanos acostumbrados a la ultraortodoxia de los últimos sexenios.

Pero Mabel tiene muchos más recursos que esperar la llamada del capital latino y sabe cómo ir a buscarlo. Y eso que, a la contra, las inversiones españolas en México se han desinflado parcialmente. Las empresas de capital español invirtieron 2.009 millones de dólares en ese país en los primeros seis meses de 2019, frente a los 3.154 millones del mismo periodo en 2018, según los últimos datos oficiales del Gobierno mexicano sacados a la luz por la Cámara Española de Comercio en México. En el último lustro, solo en 2016 la inversión española en México había sido inferior al dato del primer semestre de este año.

Del tenis en México a las copas en Miami

La empresa balear está radicada en Miami gracias a su restaurante Tatel, donde han participado en la inversión el cantante Enrique Iglesias, Cristiano Ronaldo y Rafa Nadal. El local tiene una localización inmejorable, integrado en el Ritz-Carlton South Beach. La presencia en el país azteca existe para Mabel Capital desde que se abrió un 'Tennis Centre' en Costa Mujeres (en plena Riviera Maya), en colaboración con la cadena hotelera Palladium Hotel Group, de la familia Matutes.

Todo por buscar un nuevo inquilino para el ático de la madrileña calle General Castaños, un inmueble por el que se pagaron cerca de 25 millones en total y ha completado ya su rehabilitación exterior. Y es que el edificio Millenium, frente a la madrileña puerta de Alcalá, puede dejar de ser la comunidad con los vecinos más exclusivos de España y esta promoción podría derrumbar también a Lagasca 99, donde el precio medio de venta se sitúa en torno a los 16.000 euros el metro cuadrado. Y a las casas a millón de Pablo Aranda 3 de Miguel Ángel Capriles, primo del líder opositor venezolano Henrique Capriles.

El barrio de Justicia, donde se asienta este bloque de viviendas, es objeto de deseo de fondos de inversión ávidos de suelo en una zona donde no hay nueva construcción. Con una media de 6.100 euros el metro cuadrado, se sitúa entre los lugares de Madrid donde el precio de la vivienda es más elevado y el más caro de todo el distrito Centro. Así lo señala el Informe de mercado de Madrid 2018-19 de la firma alemana Engel & Völkers, que realiza una panorámica del estado del sector inmobiliario madrileño.

Según los expertos inmobiliarios de esta compañía inmobiliaria, se prevé que durante 2019 continúe la demanda de vivienda, especialmente de obra nueva en la periferia y de pisos de lujo en edificios rehabilitados del Centro, que cumplen con las demandas del nuevo perfil de propietario.