Monzón obtiene el voto mayoritario de la junta a su gestión en Grupo Prisa

El presidente no ejecutivo de Prisa ha logrado el respaldo mayoritario de los accionistas a su gestión al frente del grupo. Javier Monzón ha sido reelegido como consejero independiente con el 62,2% de los votos. De esta forma, se asegura otros tres años más en el máximo órgano de decisión del grupo de medios.

Estaba llamada a ser una votación clave, por lo que suponía de refrendo para el directivo. Y, finalmente, ha logrado los votos suficientes. El quórum de la junta general ha sido del 81%. Por tanto, no sólo ha logrado una mayoría relativa respecto a los accionistas asistentes, sino que también ha obtenido la 'absoluta', al superar el 50% del total.

De esta forma, Amber Capital, que se ha mostrado especialmente crítico con la gestión en los últimos años, no ha logrado el apoyo suficiente para que Monzón no renovara. Previsiblemente, entre el 38% que no ha votado favorablemente se encuentra el 29,9% que está en manos del fondo cuyo fundador es Joseph Oughourlian.

También han salido adelante el resto de reelecciones de consejeros, incluida la de Sonia Dulá, que ha superado el 63%. Sale del órgano de decisión Javier Gómez Navarro. Para el resto de puntos del orden del día, entre los que se encontraban varias reducciones de capital, las cuentas anuales o el informe anual de remuneraciones, se ha logrado un apoyo casi unánime.

Monzón ha defendido durante su discurso en la junta que, pese a contar con debates "vivos y vigorosos", han sido capaces de aprobar por unanimidad todas las decisiones y actuaciones relevantes durante los últimos años. "Esta es la mejor fórmula para afrontarlas con diligencia y solidez y así esperamos hacerlo en el futuro", ha apuntado.

Sobre los planes de negocio de la compañía, el presidente no ejecutivo ha asegurado que la hoja de ruta formulada a comienzos del año 2020 implicará una gestión diferenciada de los negocios de educación y medios de comunicación, lo que permitirá prepararlos mejor para atraer capital y accionistas distintos. "A pesar de la gran incertidumbre de la Covid-19, esta hoja de ruta es la mejor que nos permitirá navegar por estas aguas turbulentas", ha apostillado.