Musk promete a Trump desbloquear su perfil de Twitter si logra cerrar la oferta. 

El magnate Elon Musk, fundador de SpaceX y director ejecutivo de Tesla, ha asegurado que, en caso de que su oferta para adquirir la red social Twitter sea aceptada, estaría por la labor de revertir el bloqueo al expresidente de Estados Unidos Donald Trump. En una conferencia sobre automoción organizada por 'The Financial Times', Musk ha apuntado que la decisión de Twitter de bloquear la actividad del expresidente Trump fue un "error", según recoge la CNN. "Yo revertiría el bloqueo permanente (a Trump). Mi opinión, y Jack Dorsey (cofundador de Twitter) la comparte, es que no debería haber bloqueos permanentes", ha dicho Musk.

Sin embargo, y tras estas declaraciones, Dorsey ha reconocido que él no está a favor de este tipo de medidas porque "son un fracaso" y "no funcionan", si bien es cierto que ha apuntado que "hay excepciones". "Prohibir a Trump de Twitter no acabó con la voz de Trump, la amplificará entre la derecha y es por eso que es moralmente incorrecto y totalmente estúpido", ha añadido Musk, quien, sin embargo, ha remarcado que aún no es dueño de la red social, por lo que ha descartado que la retirada del bloqueo al exmandatario sea algo que vaya a suceder de inmediato.

El expresidente Trump fue suspendido de forma permanente de Twitter tras el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. En aquel momento, la red social argumentó que el entonces inquilino de la Casa Blanca había violado las normas de la plataforma al incitar a la violencia. Tras la decisión de Twitter, otras redes sociales siguieron sus pasos. Trump, por su parte, ya ha apuntado en alguna ocasión que, aún en caso de que se revierta su bloqueo, no regresaría a la plataforma, sino que seguirá impulsando su propia empresa, Truth Social, que hasta el momento ha registrado complicaciones para su lanzamiento.