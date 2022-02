El presidente de Mutua cede a la presión regulatoria y cierra su sicav familiar

Los cambios regulatorios sobre las sicavs en España promovidos desde el Gobierno para terminar con los 'mariachis' de estas compañías se han traducido en un aluvión de cierres para este 2022. El plazo para comunicarlo al mercado finalizaba el pasado lunes, y sobre el cierre de la bocina se agolparon casi 1.000 compañías de este tipo a comunicar su disolución. Entre ellas está Manila Inversiones Globales, ligada al presidente del grupo asegurador Mutua, Ignacio Garralda, a través de la sociedad Inversiones Barretto.

La compañía comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que el consejo de administración de la sicav había decidido proponer durante el año 2022 "la disolución y liquidación de la Sociedad conforme a lo previsto en la disposición transitoria" de la Ley 11/2021 relativa a la lucha contra el blanqueo y el fraude fiscal. El próximo paso, de acuerdo al hecho relevante, será convocar una junta general que acuerde o deniegue la propuesta. Según la última información económica remitida al regulador bursátil, Manila Inversiones cuenta acumulaba una rentabilidad del 4,21% durante el pasado año y un patrimonio de 56 millones de euros.

La sicav ligada a Garralda, de la que también participa su hija Cristina y está gestionada por CaixaBank Asset Management, invierte en renta fija, variable y en divisas distintas al euro, con una exposición destacada al dólar estadounidense. Sobre la situación de los mercados y la evolución del fondo, los administradores advirtieron en su último informe de los efectos de Ómicron y del alza de precios. "Hemos visto a la inflación alcanzando cotas inéditas en las últimas décadas y a los bancos centrales anunciando y comenzando, a ejecutar, una gradual retirada del ritmo de estímulo en la economía", explicaron.

El cambio llega justo en el tiempo de descuento que el Gobierno dio a los administradores de estas sociedades de inversión para decidir si se adaptaban o no a la nueva ley. El cambio de la normativa ataca frontalmente la rentabilidad de las sicavs, que hasta ahora tributaban únicamente un 1% sobre sus beneficios. La modificación, promovida tras la llegada de PSOE y Unidas Podemos al Gobierno, obliga a acreditar que todos los accionistas mínimos necesarios para conformar una sicav (100) tienen un mínimo de 2.500 euros de capital invertidos en ella. De no hacerlo, el Impuesto de Sociedades a pagar al cierre de cada ejercicio pasaría a ser del 25% sobre las ganancias.

Es una medida que persigue la figura de los denominados 'mariachis', aquellos accionistas que realmente no tienen apenas peso en las sicavs, pero son necesarios para que estos instrumentos financieros puedan acogerse a las ventajas fiscales. En el caso de Manila Inversiones, un solo accionista contaba con 56.988.301,91 euros que representaban el 99,99% del patrimonio al cierre de 2021, mientras que el pequeño porcentaje restante se repartía entre más de 100 accionistas. Es una práctica habitual y sobre la que han alertado distintos colectivos como los técnicos e inspectores de Hacienda.

Cierres en masa

La de Manila Inversiones ha sido un ejemplo más de sicavs que se han visto abocadas a su cierre. Aunque el grueso de anuncios se han producido durante el pasado viernes 28 y lunes 31 de enero, grandes patrimonios ya optaron por cerrar sus vehículos de inversión. Un caso lo protagonizó el presidente de Naturhouse, José Luis Revuelta, que cerró la sicav que había constituido en noviembre 2015. Otro caso fue el de Gerard Piqué, futbolista del FC Barcelona, y su sicav Kerad Invest 3, aunque su caso fue mucho más temprano (2019) y nunca se aludió como motivo del cierre a la reforma fiscal que preparaba el Gobierno.

En suma, en los últimos días se han notificado la disolución de más de 800 sicavs, lo que representa un tercio de todas las que hay en España, de acuerdo a datos de Inverco, la principal asociación de las instituciones de inversión colectiva. Desde el servicio de banca privada de A&G destacaron recientemente que las sicavs estaban tocadas de muerte con la nueva normativa. La previsión es que estos grandes patrimonios busquen otros vehículos alternativos como fondos de inversión o jurisdicciones más atractivas en las que depositar su fortuna y rentabilizarlas.

Al igual que durante estos días Manila ha anunciado in extremis su cierre, también lo ha hecho Swift Inversiones, la sicav de Luis Del Pino (Ferrovial), con 390 millones de patrimonio y con UBS, Julius Baer y Rentamarkets a los mandos de la gestión. Pero no todas las grandes fortunas conocidas en España han actuado del mismo modo. Familias como Koplowitz (Morinvest) o March (Torrenova) no han comunicado nada al regulador bursátil durante estos días. Otros han optado por fusionar sus distintas sicavs, como han hecho meses atrás la familia del grupo de alimentación El Pozo y la del fundador de Pronovias, Alberto Palatchi.