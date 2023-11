Natura vende la cadena The Body Shop a Aurelius Group por 236 millones de euros

La compañía brasileña Natura, que se dedica a la fabricación de cosméticos, anunció este martes que venderá la cadena de tiendas The Body Shop a la firma de inversiones Aurelius Group. El importe de esta operación ascienda hasta los 207 millones de libras esterlinas (unos 236 millones de euros). De esta cantidad total, 90 millones de libras (104 millones de euros) se corresponden con un pago contingente, que se abonará en los próximos cinco años.

Además de esta venta de activos, la compañía ya se deshizo de parte de sus activos en abril de este año, con la venta de la marca australiana Aesop. En concreto, la multinacional francesa L'Oreal compró la cadena de tiendas por 2.525 millones de dólares (unos 2.355 millones de euros).

The Body Shop había registrado datos negativos tanto en facturación como en beneficios recientemente, viéndose obligada a cerrar 111 tiendas en el último año. En total, la cadena fundada en el Reino Unido cuenta con más de 2.500 puntos de venta, propios y franquiciados, en cerca de 80 países en todo el mundo.

Natura gana 2.840 millones hasta septiembre

Los beneficios de Natura entre enero y septiembre de este año, en cambio, ascendieron hasta los 14.817 millones de reales (2.840 millones de euros), una cifra que se coloca un 0,6% por debajo de lo obtenido en el mismo periodo del año pasado. La firma fundada en 1969 es propietaria también de la marca de cosméticos Avon.

Al anunciar la desinversión de Aesop, Fábio Barbosa, consejero delegado de Natura &Co señaló que se iniciaba "un nuevo ciclo de desarrollo" para la compañía. Además, destacó que, con una estructura financiera reforzada y un balance desapalancado, Natura &Co, podrá afinar su enfoque en sus prioridades estratégicas, en particular su plan de inversión en América Latina y reenfocar la huella de Avon International, pero también mejorar el negocio de The Body Shop.

The Body Shop, por su parte, también anunció el comienzo de un nuevo capítulo para la cadena este año, con el cese de David Boynton como consejero delegado y la llegada de Ian Bickley, consejero de Natura &Co, como consejero delegado interino. La marca afirmó que en esta nueva etapa trabajarían por perfeccionar y ampliar el plan de negocio actual y acelerar el programa de transformación, con el fin de acelerar el camino hacia la rentabilidad y el retorno a unos ingresos sostenibles.