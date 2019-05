NH defiende en bloque a Echenique tras el ataque de un minoritario a su gestión

Junta de accionistas tranquila en la hotelera NH, sobre todo si se compara con la del año pasado. En cambio, también ha habido tiempo para reproches y alabanzas a unos y otros que han sido respondidos por el equipo directivo. Un accionista minoritario, José Antonio del Barrio, ha cuestionado la gestión que realizó Rodrigo Echenique durante su etapa como presidente de la hotelera -que finalizó en septiembre de 2015- algo a lo que consejero delegado, Ramón Aragonés, y el presidente, Alfredo Fernández Agras, rápidamente salieron a contradecirle en una defensa en bloque hacia el banquero.

Del Barrio empezaba agradeciendo al actual equipo directivo su labor al frente de la compañía. "Solo tengo palabras de agradecimiento para todos. Desde el año 2017 sois responsables de todo lo bueno que ha sucedido en NH Hoteles. Beneficios recurrentes, distribución de dividendos y consecución de una opa que borró de un plumazo todas las minusvalías que arrastramos de años anteriores", señalaba.

Mira también NH pide un acuerdo de gobierno estable con atención a la iniciativa privada

En cambio, sus palabras pronto tomaron un punto crítico hacia el equipo directivo anterior. "Siendo accionista desde el año 2013, les tengo que recordar a todos los malos años pasados por nuestro mal presidente Rodrigo Echenique Gordillo, impuesto por Banco Santander, que ni sabía ni quería saber nada de NH Hoteles y dónde solo imperaba la prepotencia y el desprecio hacia los accionistas minoritarios que solo en aquel momento teníamos el derecho a las minusvalías que nos causaba la cotización de nuestra acción en bolsa, ya que beneficios y dividendos ni había ni se esperaban", continuaba Del Barrio.

Ante esta intervención, las caras en la mesa de los representantes del consejo comenzaban a torcerse y enseguida, tras finalizar las preguntas del minoritario, Fernández Agras y Aragonés respondían rápidamente en una defensa unánime hacia el banquero.

El CEO de la compañía, Ramón Aragonés, comenzaba su réplica: "Con el debido respeto, déjeme contradecirle con respecto al señor Rodrigo Echenique", señalaba. "Llegó en un momento complicadísimo para la compañía, la compañía estaba prácticamente quebrada. No lo tuvo fácil y sinceramente, por su neutralidad y responsabilidad social, le hubiera gustado repartir dividendos...", continuaba.

Pero no se quedaba ahí, y ponía los números sobre la mesa. "Pero mire, cuando se pierden 300 millones es que no hay de dónde sacarlos. Yo trabajé con él y puedo decir que es un señor y fue privilegio trabajar con él. Lamento que tenga a usted esa impresión, pero créame que en lo que respecta al equipo directivo no es así", terminaba.

Por su parte, Fernández Agras, presidente de la firma, continuaba con la defensa. "Con respecto al señor Echenique a mí me gustaría destacar una cosa muy relevante y que ha posibilitado que hoy estemos aquí todos", comenzaba. "Echenique consiguió atraer capital para capitalizar a la compañía en un momento muy necesario", continuaba.

"Sin esa ampliación de capital, es posible esas pérdidas que hubo y esos pocos dividendos podrían ser aún peor", sentenciaba el presidente de la hotelera que cerraba una férrea defensa por parte de la cúpula de la compañía para con su predecesor en el cargo.

Las otras opas del mercado, sin perdón para los minoritarios

Este accionista minoritario, que también tiene participaciones en otras compañías como DIA, ha agradecido al consejo de NH su defensa de los intereses de los minoritarios durante la opa que hizo que la tailandesa Minor se quedase con el 94% de la compañía. "Para mí, ustedes se han portado como unos caballeros en defensa de los intereses de los accionistas minoritarios en esta opa, que si bien es verdad que parecía un poco insuficiente en precio, ha demostrado que supone importantes plusvalías en el valor de la acción", admitía.

En cambio, ha tenido palabras para otras opas en curso en las que los consejos, según sus palabras, no están actuando de la misma manera. "Estamos viendo hoy en día cómo hay en marcha en el mercado bursátil varias opas en las que los consejos de administración venden sus acciones propias, la autocartera y todo lo vendible sin importarles lo que pueda ser de los accionistas minoritarios", señalaba, y ponía nombres y apellidos "les puedo poner como ejemplo a DIA y a Telepizza", sentenciaba.