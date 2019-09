Openbank planea su expansión por toda Europa para aprovechar los tipos bajos

Openbank se prepara para operar en cualquier país de la Unión Europea (UE), así como en Reino Unido, para sacar partido del actual contexto de tipos de interés en mínimos históricos. Y es que el banco digital del Grupo Santander ya ha solicitado todos los permisos necesarios para poder desarrollar actividad bancaria en cualquiera de los mercados del Viejo Continente, según ha revelado su consejero delegado, Ezequiel Szafir, durante un encuentro con periodistas en Berlín.

El primer paso de la expansión internacional de Openbank es Alemania, donde la entidad comenzará a operar con normalidad durante la segunda quincena de noviembre. Antes de finales de año está previsto que el banco este plenamente operativo en Países Bajos y Portugal, mientras que el salto a Latinoamérica se producirá en 2020 con la entrada en México y Argentina y no se descartan nuevos mercados más adelante.

De este modo, el banco digital está reforzando su apuesta por Europa en un momento en el que el Banco Central Europeo (BCE) acaba de aplicar una nueva rebaja en los tipos de interés, que se mantendrán en los mínimos actuales el "tiempo que sea necesario", lo que penaliza sobremanera el negocio bancario tradicional, algo de lo que Openbank puede aprovecharse al tener una menor estructura de costes .

Para sortear los tipos bajos, el banco digital de Santander, al igual que otras entidades, también refuerza su apuesta por la gestión patrimonial - ya cuenta con 1.200 millones de euros en activos bajo gestión-, y el negocio asegurador, donde acaba de iniciar la comercialización de una póliza para el teléfono móvil. "Opinar sobre los tipos negativos es un debate de café, a los directivos lo que nos toca es gestionar", ha comenzado Szafir al respecto.

Duplica su saldo de crédito en un año

No obstante, Openbank también dispone de productos típicamente bancarios, como hipotecas y préstamos al consumo. De hecho, el saldo de crédito concedido por la entidad se ha elevado un 164% en el último año, hasta 600 millones de euros, durante el último año. Además, desde diciembre también ha captado 600 millones en depósitos de clientes, cuyo nivel se sitúa en la actualidad en 9.200 millones de euros, aproximadamente.

"Openbank tiene la agilidad de una start up y cuenta con el respaldo y la confianza de Banco Santander", ha comentado al respecto la presidenta del grupo cántabro, Ana Botín, que resalta que su banco digital mezcla lo mejor de Santander -en referencia a la confianza que aporta el respaldo de un gran banco internacional- con lo mejor de las nuevas economías.

Al respecto de la imputación del presidente no ejecutivo de Openbank, Javier Monzón, Szafir ha señalado que el asunto en ningún caso afecta a la reputación de la entidad, ya que la misma depende de la actividad del negocio y no de condicionantes externos. Además, ha subrayado que, hasta la fecha, no existe ninguna preocupación al respecto por parte de los organismos supervisores.