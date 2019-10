Orion duplica las grúas en Sotogrande tras vender la concesión del agua a Sacyr

El cambio de manos sienta bien a la inmobiliaria Sotogrande S.A., la firma sita en una de las urbanizaciones más lujosas de España y cuyas acciones dejaron de de cotizar en la Bolsa de Madrid en enero de 2018, una vez que liquidó la opa de exclusión formulada por la sociedad Sotogrande LuxCo, controlada por el fondo Orion European Real Estate Fund IV.

Desde entonces, la situación de la empresa ha cambiado. La entidad gaditana ha incrementado un 2,5% su cifra de negocio respecto al año anterior y ahora ronda los 23 millones de euros. El resultado del ejercicio de operaciones continuadas ha sido de 20,7 millones de pérdidas frente a los casi 25 del ejercicio 2017. El resultado consolidado se desprende un beneficio neto de 7,8 millones frente a las pérdidas de 23,8 de año anterior.

Sociedades de Sotogrande S.A. / Nerea de Bilbao

El pelotazo de 31 millones con Sacyr Agua

Esta mejora está íntimamente relacionada con la venta de Aguas del Valle de Guadiaro, la empresa concesionaria del ciclo integral del agua de las localidades gaditanas de Sotogrande y y Pueblo Nuevo de Guadiaro. Ahora, Sacyr Agua suministrará en torno a 5,3 millones de metros cúbicos anuales en esta zona. El contrato de gestión de servicio público acaba en el año 2053. Por esta operación Sotogrande S.A. se embolsó 31 millones de euros, una cifra que hasta hoy no había sido desvelada.

No hay que olvidar que Sotogrande nació en 1962 por iniciativa de Joseph Rafael McMicking, un empresario de origen filipino, que buscaba en Andalucía una alternativa para crear una urbanización y comunidad que compitiera con otros lugares destinados a millonarios como la Costa Azul francesa. Para los neófitos en la zona, actualmente residen en este enclave del Campo de Gibraltar alrededor de 6.000 personas.

The Beach, la playa artificial de La Reserva de Sotogrande / D.R.

La Reserva, la niña mimada

Con nueve campos de golf dentro de las urbanizaciones o en los alrededores, se divide en varias zonas: La Marina (en el exclusivo puerto construido por la promotora), Sotogrande Costa, Sotogrande Alto, La Reserva y Alto de Valderrama. Actualmente, el 80% de los residentes son del Reino Unido y España, aunque se buscan nuevos caladeros en el norte de Europa. Hoy por hoy, la zona que más está creciendo es La Reserva.

En esta nueva etapa de la compañía se apuesta fuertemente por la rama inmobiliaria, aunque manteniendo su apuesta por los activos hoteleros y campos de golf, por los que tiene 13 millones de cifra de negocio, frente a los 11,8 de 2017. El principal es el complejo NH Almenara Golf con 148 habitaciones, spa y restaurantes. Y, en segundo lugar, destaca el NH Sotogrande, con 106 habitaciones.

Sin olvidar el campo de golf de la Reserva de Sotogrande y el nuevo country club con zona de restauración, piscinas y un gran lago (The Beach) para actividades náuticas, la niña bonita de la compañía que les ha permitido incrementar un 18% las ventas de la compañía en esta unidad de negocio. Desde el grupo se reconoce que, aunque la apuesta es el inmobiliario, en caso de una eventual crisis del sector estos son los activos más seguros.

Zona de crecimiento urbanístico de Sotogrande S.A. / Google Maps

Boom de grúas de alto standing

El grupo sigue apostando fuertemente por el inmobiliario con distintos terrenos en la zona del llamado subsector 50, que detallamos en la imagen de arriba y que se denomina comercialmente La Reserva. Actualmente hay 34 parcelas que suponen un total de 110.000 metros cuadrados disponibles para la venta.

Las villas de Los Cortijos de La Reserva, Cimas de Almenara II o los apartamentos de Ribera del Marlin son las promociones de las que ya quedan pocas unidades que se enmarcan dentro del segmento del lujo y que parten de los 500.000 euros. La Reserva ha iniciado la promoción de distintas comunidades de viviendas exclusivas, entre las que destacan las de Village Verde, El Mirador, The Seven, The Fifteen y Lagoom Villas. Por poner un ejemplo, en El Mirador se han vendido dos casas por nueve y once millones de euros, y en The Seven las siete villas en cuestión no bajan de 20 millones de euros.

Render de Village Verde, en La Reserva de Sotogrande.

Las grúas de alto standing de Sotogrande S.A. lideran la actividad promotora a la que se suman Lemon Promociones, Kronos Homes y Taylor Wimpey con proyectos que van desde los 400.000 euros hasta los que superan los 10 millones. El gran pelotazo de Orion se producirá cuando se terminen de entregar en 2020 las villas de las distintas promociones de La Reserva. Tal vez entonces se haga realidad ese lema que flota en el ambiente: 'Make Sotogrande relevant again'.