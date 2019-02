Primark lograr elevar ventas gracias a las nuevas tiendas y se fortalece en España

Primark acaba de desvelar los primeros detalles de cómo le ha ido en las últimas semanas de 2018, uno de los ejercicios más complicados para el sector de la distribución textil. Su matriz, Associated British Foods (ABF), que también es dueña de un negocio que no tiene nada que ver con la moda como Azucarera, ha desvelado cómo le fue en las 16 semanas que concluyeron el pasado 5 de enero.

En ese periodo, los ingresos del conjunto del grupo despuntaron ligeramente. En concreto, crecieron un 2%, marcados, sobre todo, por la evolución de los tipos de cambio.

Sin embargo, en el caso de Primark, su división textil, su facturación avanzó un 4%, respecto al mismo periodo del año anterior. La multinacional también indica que ha mejorado su margen operativo y su beneficio, aunque de momento no desvela las cifras exactas. "El crecimiento de ventas estuvo motivado por el aumento del espacio comercial (las nuevas tiendas) y parcialmente golpeado por un recorte en las operaciones 'like for like', las que consigue en las tiendas abiertas desde hace más de un año.

En cuanto a cómo va su actividad en los distintos mercados en los que opera, ABF adelanta en este avance de resultados que los ingresos de Primark en la eurozona despuntaron un 5% en esas 16 semanas, a tipos de cambio constantes. "Las ventas crecieron de forma sustancial en Francia, Bélgica e Italia y nuestro comportamiento se fortaleció en España, nuestro segundo mayor mercado. Sin embargo, la evolución sigue siendo suave en el difícil mercado alemán", detalla.

Abre y cierra tiendas en España

La multinacional detalla que tiene previsto cerrar uno de sus locales en España. Al cierre de su último año fiscal, que finalizó el 30 de septiembre, contaba con 45 establecimientos en España. Es el segundo país de Europa con más tiendas, por detrás de Reino Unido, con 185. Sin embargo, tiene previsto cerrar un establecimiento en Oviedo, el del centro comercial Buenavista, previsto para esta primavera.

Pese a este cierre puntual, sigue creciendo y finalizó el periodo con 364 locales, cuatro más que a finales de septiembre. ¿Dónde ha abierto tiendas? Sobre todo en España, con dos locales, en Sevilla y en Almería. También, en Toulouse (Francia) y en el centro de Berlín (Alemania).

En cuanto a su primer mercado, Reino Unido, apunta que evolucionó "bien" y que su cuota de mercado en el sector del 'retail' textil "creció significativamente". "Las ventas avanzaron un 1% en un mercado que va a la baja", sobre todo en el mes de noviembre. Sin embargo, las Navidades fueron positivas y "superaron las expectativas" de Primark. Mientras, en Estados Unidos su evolución ha sido positiva, gracias a la fortaleza de su tienda de Brooklyn (Nueva York), que abrió el pasado mes de julio.