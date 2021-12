Renta 4 se rearma con nuevos servicios para hacer frente a la era postpandemia

Renta 4 Banco reajusta todo su negocio en el marco de su nuevo Plan Estratégico 'MÁS' para anticiparse a una etapa de gran crecimiento en el sector. Incorporará nuevas soluciones digitales para mejorar la experiencia de inversión de todo tipo de ahorradores, tanto quienes acceden por primera vez a la inversión como quienes tienen mayor experiencia y quieren herramientas que les faciliten la planificación financiera o la toma de decisiones. Además, con afán de llegar a los nuevos segmentos, añadirá tarjetas de débito, domiciliaciones de recibos y nómina o Bizum en una sola cuenta bancaria.

La entidad tiene claro que invertir ya no es una opción en el mundo post Covid, sino una necesidad. Paralelamente, se ha percatado de que los inversores no cuentan ya con el llamado 'activo sin riesgo' porque la renta fija de calidad no ofrece retorno y además está teñida de incertidumbre. Quiere así aportar soluciones y servicios bancarios básicos, porque considera que ningún patrimonio es demasiado pequeño para poder invertir y está convencido de que todo ahorrador puede ser inversor.

El gran reto del sistema financiero tras la crisis del coronavirus es canalizar de forma eficiente y productiva toda la enorme cantidad de ahorro que está llegando y que va a llegar a los mercados financieros. En este contexto Renta 4 Banco considera que ayuda mucho la inversión constructiva, de impacto y temática o de tendencias, materias en las que el grupo ha adoptado un posicionamiento claro.

El presidente de Renta 4 Banco, Juan Carlos Ureta, ha asegurado que el Covid-19 "ha acelerado cambios que ya venían dibujándose y los ha hecho irreversibles". "Los tipos de interés cero y la innovación disruptiva se han convertido en elementos estructurales y permanentes”, ha apostillado. Renta 4 Banco también ha renovado su marca para la nueva etapa. El director de marketing y comunicación de la entidad, Alex Baixas, ha precisado que el nuevo claim es "quiere más" y que está pensado para aquellos que quieren otro tipo de banca y quieren formar parte de ella.