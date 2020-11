El icónico jersey de Lady Di con oveja negra se convierte en objeto de deseo

La generación que lo vio por primera vez no ha olvidado el icónico jersey de Lady Di con fondo rojo plagado de ovejas blancas, entre las que destacaba una solitaria oveja negra, un suéter que lució en diferentes ocasiones y se especuló mucho sobre el mensaje que quería enviar la princesa. Muchos años después, y tras el éxito de la serie "The Crown" (Netflix), se ha puesto de manifiesto que se pueden rescatar "grandes éxitos" de la moda de los ochenta, especialmente, si se trata del comentado vestuario de Diana Spencer.

Uno de ellos es este jersey que forma parte de la colección permanente del Victoria & Albert Museum, el Museo Nacional de Arte y Diseño de Londres. Ahora, 40 años después de su primera confección, la compañía americana Rowing Blazers ha creado esta temporada una colección, en colaboración con sus diseñadoras Joanna Osborne y Sally Muir, que reedita éste y otros diseños que llevó Diana de Gales. Un jersey que no dudan en lucir diseñadores como el español Juan Avellaneda, y del que, según sus creadoras, Andy Warhol al verlo dijo que "era elegante" y del que el cantante David Bowie manifestó su deseo por tener uno.

Avellaneda confiesa haber sentido una gran fascinación por ese diseño y recuerda que de niño vio ese jersey en una revista hasta obsesionarse. "Me pareció la bomba: un jersey rojo con ovejas blancas y una negra, y un mensaje súperpositivo en él", ha escrito en su Instagram, donde posa luciendo el diseño. El creador explica que para él ser la oveja negra "no es algo malo, sino ser especial porque tienes algo que te hace diferente y único (...). Las ovejas que aunque son diferentes no se vienen abajo están orgullosas de ser como son".

El suyo es el diseño que se puede adquirir en la firma neoyorquina Rowing Blazers, que ha sido reeditado por la firma original que lo creó en 1979, Warm&Wonderful, y que tiene en su web una fotografía de la princesa Diana, luciendo el diseño creado por Joanna Osborne y Sally Muir.

La colección de la firma incluye otros suéters que también lució la princesa de Gales, una colección que, según detallan desde la firma, es un homenaje a principios de los 80 y "a uno de nuestros iconos de estilo favoritos de la época, que perfeccionó la mezcla de altos y bajos, desdibujó las líneas entre ropa masculina y femenina, y siempre vestida con sentido del humor: la princesa Diana".

Firmas como Zara han realizado una versión con un jersey en distintos tonos cuajado de ovejas, pero sin que aparezca tejida la más singular en negro. Y Lanvin presentó en su colección primavera verano 2020 una chaqueta extralarga, un suéter y un chaleco, que ha lucido el cantante y actor británico, Harry Styles, en cachemir azul con ovejas en blanco. Otra versión fue la que la creadora española María Escoté mostró en la 66 edición de Mercedes-Benz Fashion Week, en la que presentó una colección inspirada en Lady Di. "Ha sido mi referente en la moda", dijo a Efe durante la presentación de la colección Escoté, que reinventó el suéter convirtiéndolo en chaleco, disponible en su web junto a otros diseños de aquella colección.