Sabadell quiere cerrar el 30% de sus oficinas y centrar el 86% del ERE en red

Banco Sabadell continúa poniendo nuevas cifras encima de la mesa. La dirección de la entidad ha informado a la representación laboral que pretende deshacerse de 496 oficinas en el marco de su plan de reestructuración, lo que supone el 30% de las 1.539 que tiene repartidas por todo el territorio español. De las clausuras, buscará reconvertir 176 de ellas en Cajas Avanzadas, es decir, un local con un cajero automático. Asimismo, ha trasladado que su intención es que la plantilla de la red asuma el 86% de los despidos. El grupo capitaneado por César González-Bueno calcula que debe prescindir de 1.900 empleados, de los que 1.639 pretende amortizar en red. Los 260 afectados restantes saldrían de Centros Corporativos y Servicios Centrales. Este recorte supone en torno a un 12,5% de la plantilla que la entidad tiene en España, de 15.000 trabajadores.

Esta mañana ha tenido lugar la segunda de las cuatro reuniones previstas entre los sindicatos y los responsables de recursos humanos y relaciones laborales de la entidad, previas al periodo formal de negociaciones que se abrirá una vez se constituya la mesa negociadora. En esta primera fase, que finaliza el próximo 14 de septiembre, se tratará de abrir vías alternativas para evitar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) o bien minimizar su efecto. También se ha expuesto un avance del informe técnico, económico y productivo.

No obstante, la exposición del informe lo ha realizado a través de su asesor externo 'Global de Asesoramiento Financiero'. A través de este interlocutor, la entidad ha trasladado sus necesidades y su inviabilidad si no acomete el ERE. CCOO no comparte ninguna de las explicaciones y ahora se dedicará a estudiar el documento para poder contrastar la información y hacer contrapropuestas. A priori, de las explicaciones dadas, falta "mucha concreción y análisis".

UGT ha rechazado con la máxima rotundidad esta decisión y ha criticado que la dirección no haya presentado otras opciones, como la adhesión voluntaria a un plan de desvinculaciones, tal y como se hizo en el último proceso de ajuste. "No hay ninguna causa que lo justifique. Además, consideramos del todo incompatible el anuncio con las últimas noticias relacionadas con la entidad, con sus resultados y las contrataciones de cerca de 200 nuevos gestores", han indicado fuentes del sindicato tras terminar el encuentro.

Los sindicatos vuelven a utilizar los sueldos de los altos mandos para tratar de restar sentido a los despidos y amenazan con salir a las calles

Al igual que en otros ERE bancarios que se han producido en este convulso año para el sector, la representación sindical vuelve a utilizar los sueldos de los altos mandos para tratar de restar sentido a los despidos. "Echamos en falta la justificación de los salarios millonarios de la dirección, del bonus autoasignado o de por qué sí hay suficiente solvencia para repartir un 30% del beneficio en dividendos", añaden. A su vez, han pedido a Banco Sabadell ser razonable en sus pretensiones para que las fuerzas sindicales no se vean obligadas a realizar movilizaciones contundentes como las que se han llevado a cabo recientemente.

La representación laboral ha insistido en que su papel se centrará en defender el empleo de toda la plantilla; un sistema de prejubilaciones y bajas incentivadas; la absoluta voluntariedad de adscripción al ERE; unas beneficiosas condiciones de salida; y que las medidas, por encima de todo, no sean traumáticas.

Banco Sabadell fundamenta este procedimiento en la búsqueda de mayor rentabilidad, contemplada en su plan estratégico de 2021-2023. En este plan, la entidad señalaba que continuaría con su esfuerzo en la contención y reducción de costes derivados de la transformación del modelo de negocio, la automatización y la simplificación de procesos, y recogía el objetivo de reducir 100 millones de euros en costes. Así, la entidad habría alegado las caídas del margen y del ROE (este último está en torno al 3%), que afectan a todo el sector, y una rentabilidad por debajo del coste de capital (coste que sería superior al 9%) como motivos para justificar este recorte de plantilla.

Este ERE se produce después de que a finales de 2020, la entidad presidida por Josep Oliu pactase con los sindicatos la salida de alrededor de 1.800 empleados del banco. Al respecto, el banco ha trasladado que este plan de salidas voluntarias no habría sido suficiente para ganar en competitividad y garantizar la sostenibilidad. Así, Sabadell habría explicado que la rentabilidad y la eficiencia del negocio siguen deterioradas por el entorno de bajos tipos de interés, la mayor necesidad de acometer provisiones y por la mayor inversión en tecnología requerida ante la transformación digital del sector. Esta mayor digitalización también conllevaría cambios en los comportamientos de los clientes de la entidad, que traería consigo una disminución operativa y administrativa en las oficinas bancarias.