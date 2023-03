Sabadell da por concluida la venta de su gestora a Amundi dos años después

Banco Sabadell dará por finalizada la venta de su gestora, Sabadell Asset Management, a Amundi este sábado. La entidad que dirige César González-Bueno ha remitido una carta a sus clientes partícipes de los fondos y planes de pensiones de la gestora en la que se detalla que se han realizado diferentes integraciones operativas, que finalizarán con un último proceso tecnológico que permite integrar toda la operativa de fondos de inversión, tanto nacionales como internacionales mediante la migración de posiciones en el banco.

Banco Sabadell vendió su gestora a Amundi en enero de 2020, y recibió la autorización a mediados de ese mismo año. El importe de la operación ascendió a un total de 430 millones de euros, una cifra que se situaba en la parte baja de las valoraciones. Según el acuerdo, se prevé hasta 30 millones de euros adicionales en 2024 en atención a los activos bajo gestión de clientes de Banco Sabadell en esa fecha. En cuanto a las plusvalías, se calculó que rondarían los 351 millones de euros netos.

Y, así, a partir de este 11 de marzo, todas las operaciones y posiciones en fondos de inversión nacionales, que hasta la fecha estaban dentro de un contrato de fondos, quedarán incluidas en un contrato de valores. No obstante, se mantendrán las mismas condiciones económicas que tenían. En el caso de que el cliente tenga un contrato de valores, todas las posiciones se moverán a ese mismo, al tiempo que se cancela su contrato de fondos. En el caso de no tener un contrato de valores (o si no tienen las mismas características) se trasladarán a una nueva cuenta de valores que Banco Sabadell dará de alta.

Fuentes conocedoras de la operación confirman que se trataba de un último paso para poder completar el proceso vinculado a la venta. Sin embargo, el proceso de integración de Sabadell AM en Amundi lleva ya varios meses a pleno rendimiento. De hecho, mantienen el mismo personal y equipo gestor que estaba al frente de la entidad durante su etapa dentro del banco. También señalan que con ese cambio lo que se va a fomentar se la usabilidad y mejorar la experiencia del cliente. Desde la gestora señalan que se trata de un cambio del sistema operativo, que mantenía cuentas en paralelo por los fondos que habían sido de Sabadell AM y de otras entidades, y ahora las agrupa, lo que permite unificar todas las posiciones de los clientes de Banco Sabadell en una única cuenta.

Una camino de dos años y medio

A cierre de 2019, justo antes de materializarse la operación, el perímetro de activos bajo gestión de Sabadell AM era de aproximadamente 21.800 millones de euros, excluyendo fondos de terceros. La operación resultó beneficiosa para la entidad en el sentido de que le permitió reforzar los ratios de capital CET 1 'fully loaded' en 43 puntos básicos.

En ese sentido, la entidad con sede en Alicante seguirá actuando como comercializadora de los fondos. De esta manera, sólo los clientes del banco tendrán acceso a los vehículos gestionados por Sabadell Asset Management. Asimismo, con estos cambios, el cliente podrá operar en otros productos como fondos de gestoras internacionales, pero también renta variable y renta fija sin tener que tener otro tipo de cuentas. También contratar fondos de gestoras internacionales y visualizar de forma simplificada y agrupada las informaciones.

Este acuerdo es beneficioso en el sentido de que los clientes del banco, pueden acceder a nuevas oportunidades de inversión y a una gama más amplia de productos, completando la oferta actual de productos de ahorro e inversión y sin que implique cambio alguno en los fondos de inversión y planes de pensiones existentes. “Este acuerdo refuerza el compromiso de Banco Sabadell por seguir liderando los índices de satisfacción y experiencia de cliente, prioridades comerciales de Banco Sabadell para 2020”, señalaron en su día en el comunicado.

También los clientes de Amundi tendrían ceso a los fondos de Sabadell AM a través de esta operación. A cierre de febrero, el grupo Amundi se situó como el quinto grupo financiero por volumen de patrimonio en fondos de inversión, según los datos facilitados por VDOS. Así, cerró con un volumen de 19.458.000 millones de euros. La cuota se sitúa en el 6,06%, después de haber registrado captaciones por 288.000 millones (registrando la tercera mejor entrada), por detrás de Ibercaja y BBVA. Si se tiene en cuenta el rendimiento de la cartera, supone una mejora del 0,85%.