Sabadell gana un 82% más con TSB en positivo y eleva los ahorros por el ERE

Banco Sabadell encauza su camino. La entidad ha obtenido un beneficio neto de 370 millones de euros entre enero y septiembre de 2021, lo que representa un 82,4% más que en el mismo periodo de un año anterior. El grupo ha asegurado que se sitúa ya en línea con todos los objetivos de su plan estratégico. La buena marcha del negocio bancario (mejora de márgenes, reducción de costes y menores dotaciones) y el curso positivo que ha adoptado TSB, su filial británica, han sido los principales impulsores de la mejora de sus cuentas. Además, inicialmente calculaba que ahorraría al menos unos 100 millones de euros por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE), si bien ahora estima que alcanzará los 130 millones de euros anuales.

El beneficio neto atribuido, sin contar TSB, alcanza los 288 millones de euros, frente a los 358 millones de euros de 2020, que incluían la plusvalía neta extraordinaria de 293 millones por la venta de Sabadell Asset Management. Los ingresos totales alcanzan los 3.633 millones de euros, un 2,5% más en términos interanuales. Concretamente, el margen de intereses crece un 0,7%, hasta los 2.563 millones de euros; mientras que las comisiones netas se sitúan en 1.070 millones de euros, un 7% por encima de un año antes, fundamentalmente por el buen comportamiento de los servicios y fondos de inversión. Asimismo, el margen recurrente de la entidad ha presentado un crecimiento del 12,6% interanual.

Los costes totales del grupo ascienden a 2.549 millones de euros a cierre del pasado mes de septiembre, incorporando 301 millones de euros no recurrentes relacionados con la segunda fase del plan de eficiencia que se inició este tercer trimestre, que ahora estima que derivará en ahorros anuales de 130 millones de euros. Asimismo, los costes recurrentes muestran una reducción del 2,9% respecto al año anterior por la mejora de los gastos de personal tras verse reflejados los ahorros de la primera fase del ajuste, así como por la reducción de los gastos generales de TSB.

Bajan las provisiones

Las provisiones totalizan 911 millones de euros a cierre de septiembre de 2021, frente a los 1.391 millones de euros que registró hace un año, por lo que el grupo ha realizado una fuerte reducción derivada principalmente del registro en 2020 de las dotaciones extraordinarias asociadas con el impacto del Covid-19. En el trimestre se incorporaron 26 millones de euros relacionados con el cierre de oficinas en España.

En términos de calidad de balance, la ratio CET1 'phase in' se sitúa en el 12,4% a cierre de septiembre e incluye 28 puntos básicos de ajustes transicionales de IFRS9. Por su parte, la ratio CET1 'fully-loaded' se colocó en el 12,12%, elevándose en 12 puntos básicos respecto al trimestre anterior. La ratio de capital total 'phase in' asciende al 17,01%, situándose por encima del requerimiento regulatorio con un MDA buffer de 388 puntos básicos. En cuanto a la gestión de la liquidez, la ratio LCR (Liquidity Coverage Ratio) alcanza un 223% a nivel de grupo.

La morosidad también permanece estable, a pesar de que la progresiva retirada de las medidas de apoyo a la sociedad por la crisis del coronavirus. Los activos problemáticos se mantienen en el trimestre y totalizan 7.377 millones de euros, de los que 6.004 millones son préstamos dudosos y 1.373 millones activos adjudicados. La cobertura de activos 'tóxicos' se sitúa en el 54%, siendo la cobertura de préstamos dudosos (stage 3) con el total de provisiones del 57,9% y del 37,0% para los adjudicados. La ratio de morosidad sigue en el 3,59%. El coste del riesgo de crédito acumulado del grupo disminuye ligeramente, colocándose en 51 puntos básicos.

TSB, de nuevo en positivo...

Ya son tres trimestres consecutivos en los que TSB logra terminar en 'verde'. La filial británica, que tantos problemas dio en el pasado tras la fallida migración, consolida su contribución positiva a los resultados del grupo, que ya aporta el 22,1% del total, con 82 millones de euros hasta septiembre, frente a 155 millones de pérdidas de 2020, encadenando su tercer trimestre consecutivo en positivo. Precisamente hace unos días, el consejo de administración de Sabadell informó de una oferta de compra por su filial por parte de Co-operative Bank, aunque rechazó la propuesta.

TSB obtuvo un beneficio neto de 97 millones de libras a cierre de septiembre de 2021 tras la mejora del margen y los menores costes y dotaciones. El margen de intereses asciende a 744 millones de euros a cierre de septiembre y aumenta un 13,0% por el fuerte crecimiento de volúmenes de hipotecas en el año. Las comisiones netas crecen un 23,7% interanual por mayores comisiones de servicios, en especial de tarjetas. Los gastos de explotación totalizan 582 millones de euros, un 13,8% menos en la comparativa interanual por la mejora de los gastos generales y de personal. Las dotaciones y deterioros también se reducen significativamente.