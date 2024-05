Sabadell rechaza la oferta de BBVA por infravalorar su potencial de crecimiento. 

Rechazo frontal del consejo de administración de Banco Sabadell a los planes de fusionarse con BBVA. El máximo órgano de gobierno corporativo de la entidad ha anunciado su oposición a la oferta de la firma que preside Carlos Torres para crear un 'megabanco'. Su negativa va acompañada de varias razones. Una de ellas es que consideran que "infravalora significativamente el proyecto de Banco Sabadell y sus perspectivas de crecimiento como entidad independiente". Fracasa así el segundo intento en menos de cuatro años por crear el mayor banco por volumen de activos en España.

"El consejo confía plenamente en su estrategia y en sus objetivos financieros y es de la opinión de que como entidad independiente generará mayor valor para sus accionistas", esgrimen en el comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tras la reunión mantenida este lunes. Otro de los puntos críticos que les ha llevado a decir 'no' a La Vela se encuentra en el comportamiento bursátil experimentado por BBVA desde que fuera pública el planteamiento de integración. En concreto, éste se ha anotado una caída del 3,29% en la última semana, retrocediendo a los 9,84 euros por acción, que le llevan a encabezar los retroceso del Ibex 35. Sabadell, por el contrario, se ha anotado una subida del 5,21%, rozando los 1,9 euros por título.

En este contexto, esgrimen que la caída, así como "la volatilidad" sufrida "genera una incertidumbre adicional" sobre el valor de la propuesta. La absorción enviada al equipo encabezado por César González-Bueno contemplaba un canje de acciones de 1 por cada 4,83 de la entidad absorbida, que valoraba la operación en alrededor de 11.000 millones e implicaba al grupo catalán el control del 16% del capital. También contemplaba tres consejeros y una vicepresidencia, además de dos sedes operativas: una en Madrid y otro centro operativo en Sant Cugat del Vallès.

"El Consejo cree que esta decisión está, además, alineada con el interés de los clientes y empleados de Banco Sabadell", subrayan, dejando claro en el dicho documento que los motivos son de índole económica. El Sabadell había contratado a Goldman Sachs y Morgan Stanley como asesores financieros y al despacho Uría Menéndez para llevar las cuestiones jurídicas. BBVA, por su parte, contaba con JP Morgan, UBS y Garrigues.

El anuncio va en línea con el mensaje lanzado hace un mes por el presidente no ejecutivo, Josep Oliu, quien tras desterrar las campanas de fusión que sonaban con Unicaja desde hacía un tiempo, aseguró que su hoja de ruta pasaba por seguir creciendo de manera orgánica. Entre sus prioridades a corto plazo destaca la meta de reforzar la rentabilidad, que todavía no ha superado el coste de capital. Este portazo se pone fin a la aventura por crear un gigante bancario con el que hubieran desbancado el puesto a CaixaBank, que en todo caso, tachan de "no solicitada, indicativa y condicional".

El consejo de administración destaca por el predominio de independientes, mientras solamente hay un dominical, dos ejecutivos y uno externo. A esto hay que añadir la alta atomización de su capital, que carece de un accionista significativo. Según consta en la página web del supervisor, entre los principales inversores figuran BlackRock, que ostenta algo más del 3,6% del capital entre participación directa e indirecta. Le seguiría Fintech Europe (3,105%), Dimensional Funds Advisors (3,011%). A estos se sumaría el mexicano David Guzmán Martínez (3,495%).

Desde BBVA lamentan que hayan rechazado una oferta "tan atractiva" para fusionar ambas entidades después de conocer su decisión de seguir en solitario, al considerar que generará más valor para el accionista. La operación podría haber dado lugar a la mayor fusión bancaria desde 2020, cuando tuvo lugar la de CaixaBank y Bankia, que aspiraba a crear un gigante financiero de 986.924 millones en activos, y colocar a BBVA al tercer puesto de la banca europea, por detrás de BNP Paribas y Banco Santander.