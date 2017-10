Seat paraliza el anuncio del nombre de su nuevo SUV por la situación política

La empresa automovilística Seat, con sede en Martorell (Barcelona), ha pospuesto la fecha en la que hará público el nombre de su nuevo SUV por considerar que no es el mejor momento debido a la tensión política que se vive en Cataluña por el desafío independentista.



La compañía tenía previsto dar a conocer el nombre del flamante todoterreno urbano como muy tarde el 15 de octubre y, por ahora, no ha comunicado el momento en el que lo hará ni qué formato se adoptará para ello. Fuentes de Seat aseguran no tener prisa por desvelarlo, ya que el vehículo no estará en el mercado hasta 2018.



"La situación política actual nos ha llevado a posponer el anuncio. Esperamos un mejor momento, lo antes posible, para comunicar informaciones oficiales sobre nuevas campañas o lanzamientos", afirman desde la marca española. "Estos días nos dedicaremos, por ejemplo, a dar los datos de ventas de septiembre y poco más", añaden.



En principio, la compañía filial del grupo Volkswagen planeaba dar a la presentación un realce informativo de primer nivel, pero los acontecimientos políticos de las últimas semanas y días han provocado un cambio de planes.



El nuevo SUV de Seat llevará por primera vez un nombre elegido por votación popular tras un concurso en el que han participado 133.000 personas y en el que han llegado a la última fase cuatro propuestas finalistas: Alborán, Aranda, Ávila y Tarraco.



Las votaciones entre estas cuatro opciones finalizaron el pasado 25 de septiembre, por lo que el anuncio definitivo ya sólo depende de que se encuentre una fecha adecuada. En total, la compañía ha recibido 10.130 propuestas de topónimos de la geografía española para bautizar a su nuevo todoterreno urbano, que será de grandes dimensiones.

En cualquier caso, la compañía, que da trabajo a unas 14.500 personas en la fábrica de Martorell, mantiene su sede en Cataluña. Fuentes de Seat aseguran que "el escenario no ha cambiado en los últimos días, ya que la situación política entre la Generalitat y el Gobierno tampoco lo ha hecho".