El seguro de coche afronta 2024 con otra escalada de precios tras dispararse un 25%. 

El precio del seguro del automóvil mantendrá el pie en el acelerador. Después de un 2023 marcado por el encarecimiento histórico de las pólizas, las aseguradoras ya están poniendo a punto una nueva actualización de tarifas. Uno de los primeros en pronunciarse al respecto ha sido el presidente de Mapfre, Antonio Huertas, quien no sólo ha alegado que el grupo sube costes en función de los riesgos, sino que además se trata de un comportamiento generalizado dentro del sector, tachando de "irresponsables" a todas aquellas empresas que no lo hagan. "Se habla mucho de no subir tarifas y prácticamente todos lo hacen", ha esgrimido.

El líder en seguros del automóvil en España con una cuota de casi el 18%, avanza así este aumento de primas motivado por la recuperación de la siniestralidad tras la pandemia y el importe más alto de los costes asociados, aunque ha esquivado entrar en detalles sobre la cuantía media de los incrementos. Mapfre sigue lastrada por el negocio de 'autos', ya que esta división lleva desde 2021 contabilizando números rojos con una ratio combinada del 106%. Esta métrica se emplea para medir la rentabilidad técnica, relacionando los desembolsos que realiza con el importe de las primas, por lo que si rebasa el umbral de 100% significa que se encuentra en pérdidas.

La tendencia alcista de precios para este 2024 ya ha comenzado a avistarse en enero, tal y como se desprende de los datos recabados por Kelisto.es. En concreto, las tarifas han experimentado un repunte interanual del 26% durante el primer mes de año, siendo del 3,65% al comparar con el pasado mes de diciembre, sin apenas diferencias entre categorías. Javier Martínez, el portavoz de Seguros de este comparador, precisa que el crecimiento intermensual -que marca la evolución- arroja un "aumento considerable" al identificado en la recta final de 2023, pese a ser inferior al pico que se dio en algunos meses del año pasado, cuando llegó a escalar al 8%.

El seguro a todo riesgo es el más afectado. Si en enero de 2023 su coste medio ascendía a 1.846,4 euros, ahora rebasa los 2.567 euros, lo que supone un encarecimiento medio de más de 720 euros, mientras que en la modalidad de terceros y terceros ampliado ha sido algo más modesto, siendo de 44,5 euros y de 73,32 euros, respectivamente. En clave mensual, se ha detectado que el todo riesgo es casi 69 euros más caro, al tiempo que en las otras dos tipologías hay que pagar 13,7 euros y 10,3 euros más, respectivamente.

"La inflación de segunda ronda, que se ceba con las pólizas de vehículos al ser más dependientes, explican lo vivido durante un año difícil en términos de inflación, dadas las tensiones que siguen impactando en sectores como el de los seguros o el de la alimentación", expone Martínez. Esta situación obedece a factores como el encarecimiento de los materiales necesarios para las reparaciones y el filtro aplicado por las propias aseguradoras, que castigan con precios más altos a los perfiles que presentan más riesgo atendiendo a la siniestralidad o la experiencia al volante.

Tras dispararse un 25% en el último ejercicio, empujando al precio medio de las póliza hasta los 785 euros, algo inédito hasta la fecha, anticipa que puede producirse una ralentización de la subida, pero sin bajar la guardia. "Nos dirigimos como máximo a una estabilización, pero no hay señales de una bajada consistente, en consonancia con las declaraciones de las aseguradoras", matiza. En estas circunstancias, el foco de atención está puesto en los próximos movimientos de ficha que realicen compañías como Línea Directa, que para enderezar las pérdidas contabilizadas durante el primer trimestre de 2023 comenzó a desplegar una estrategia enfocada en la retención de los 'mejores clientes'.

La radiografía sectorial por la que atraviesan los seguros de automóviles aleja todavía más la guerra de precios vivida durante años, cuyo campo de batalla estaba en el abaratamiento de las pólizas y las campañas publicitarias agresivas para captar un mayor número de clientes, aunque se situaran, incluso, por debajo de costes. Ahora se maneja un escenario totalmente diferente en el que la presión por mejorar la citada ratio combinada por debajo del 100% en algunas empresas forzará a otra ronda de actualizaciones al alza con una inflación que sigue en niveles por encima del 3%.