Solo dos de cada diez analistas valoran a Sabadell por encima de la oferta de BBVA. 

El plan orquestado por BBVA para absorber Banco Sabadell empieza a complicarse. El rechazo por parte del consejo de administración de la entidad catalana a la propuesta "no solicitada" se tomó bajo el conocimiento de que el banco azul no disponía de margen de maniobra suficiente para poner encima de la mesa una oferta mejorada. Josep Oliu, presidente no ejecutivo del grupo afincado en Sant Cugat del Vallès, recibió esta información el día previo a la reunión del máximo órgano de gobierno corporativo para debatir esta cuestión. En la misiva, el grupo encabezado por Carlos Torres argumentaba que el canje de acciones de 1 por 4,83 planteado en la integración equivalía a 2,26 euros por título, si se tiene como referencia el pasado 29 de abril.

El precio se topó con la negativa de los consejeros de Banco Sabadell, que se escudan en el hecho de que están infravalorando sus perspectivas de crecimiento en solitario. "El Consejo confía plenamente en la estrategia de crecimiento de Banco Sabadell y en sus objetivos financieros, y es de la opinión de que su estrategia como entidad independiente generará un mayor valor para sus accionistas", esbozaron. Tras estos mensajes, la valoración del banco se ha replegado durante los últimos días y este miércoles cotizaba tan solo un 3,6% por encima del nivel previo al cortejo de BBVA, hasta los 1,79 euros por acción. Así, los 827 millones adicionales que llegó a sumar a su capitalización, finalmente se han quedado en 337 millones.

En este contexto y después de las guías ofrecidas por el equipo que dirige César González-Bueno, los analistas se muestran prudentes. A cierre de ayer tan sólo cuatro de las veinte casas de análisis que siguen este valor situaba el precio objetivo a doce meses de Sabadell por encima de la barrera de los 2,26 euros. Entre ellas destacan AlphaValue (2,57 euros), JB Capital Markets (2,5 euros), Keefe Bruyette & Woods (2,38) y GVC Gaesco (2,33). En este sentido, Marisa Mazo de GVC Gaesco, destaca el 'guindance' estipulado por el grupo, que contempla mejoras tanto en rentabilidad (ROTE) como en beneficio. Esto eleva su valor teórico un 9,4%, hasta los 1,97 euros de media. Entre sus desafíos se encuentra el conseguir rebasar los dos euros, algo que no ha conseguido desde 2015, 2010 si se descuenta el reparto de dividendo de la capitalización, que ejerce un efecto deflactor.

Fernando Gil de Santivañes, de Bestinver Securities, coloca la acción a doce meses en los 2,2 euros, ligeramente por debajo de lo que ha considerado BBVA. El experto ha puesto en valor la "adecuada" decisión tomada por Sabadell, que ahora afronta el reto de convencer a los inversores de que tiene capacidad para crear "mayor valor", ya que el compromiso de generar un exceso de capital de 2.400 millones a dos años, incluyendo el reparto de dividendos previsto en el periodo "no está totalmente garantizado". No obstante, tomando los datos de ayer de ambos bancos, la prima inicial del 30% se ha reducido al 19%, que se traduce en 2,13 euros por acción.

"Con los precios actuales hay oportunidad de entrada en Banco Sabadell", comenta Nuria Álvarez, de Renta 4, quien considera que Sabadell atraviesa por un buen momento. Lo cierto es que en este 'terremoto' marcado por el potencial movimiento corporativo se produce en mitad de la buena racha que vive el banco con una revalorización acumulada en lo que va de año superior al 60%. Esto le lleva a liderar las subidas dentro del Ibex 35, frente a BBVA, que ocupa la novena posición con un alza del 25%. El retraso en la expectativa de la bajada de tipos ha beneficiado a los seis bancos del Ibex, que acumulan un 'rally' conjunto de casi el 29%. A este respecto, Ignacio Cantos, de ATL Capital, insta a no centrarse tanto en la valoración, si no en la posibilidad de que puede tocar su valor en libros si mantiene los 'ratings' de las agencias de calificación.

En medio de las dudas sobre si finalmente se producirá la fusión, los directivos del banco con sede en Alicante se han desplazado hasta Londres para iniciar, como viene siendo habitual, la ronda de reuniones con los principales analistas e inversores internacionales con el objetivo de exponerles los resultados del primer trimestre, cuando cosechó un beneficio de 308 millones, así como las previsiones de cara a este 2024, que estará marcado por la bajada de los tipos de interés. A diferencia de otras veces, en esta ocasión, el foco estará en los motivos que le han empujado al 'no' en el portazo inicial a integrarse con la firma de origen vasco y en el 'guidance' que ofrezca de su hoja de ruta sin pasar por un proceso de M&A.