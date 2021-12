Squirrel busca hacerse fuerte y anuncia más operaciones en América Latina. 

Squirrel Media, el tercer operador nacional privado de televisión en abierto de España vuelve a mover ficha y planea anunciar en enero la adquisición de un grupo "relevante" latinoamericano líder en la industria de contenidos audiovisuales; y entrar en el mercado anglosajón, a través del Reino Unido, en principio en 2022. En cuanto a la adquisición en Latinoamérica, se trata de una gran operación, con la integración del 51% de un grupo con presencia en toda la región y con intereses también en Norteamérica, lo que le permitiría a compañía " una estructura física mucho más diversificada de lo que lo tiene ahora", según ha avanzado a EFE su presidente y consejero delegado, Pablo Pereiro.

Aunque Squirrel está presente ya en Brasil, México, Colombia, Chile y Argentina especialmente en el área de publicidad, esta nueva operación supondría extender la estructura del grupo a países como Chile, Perú y Ecuador. El presidente de Squirrel, natural de Lugo y propietario del 90% del grupo que cotiza en bolsa, no ha querido entrar en más detalles sobre esta operación que es confidencial, pero sí ha destacado la importancia de ser líder en Latinoamérica también de cara a jugar un papel relevante en EEUU, con un 45% de hispanohablantes.

Reino Unido: destino 2022

Al grupo, dueño de Vértice 360º le "gustaría" entrar en 2022 en el mercado anglosajón en la industria de contenidos audiovisuales primeramente a través del Reino Unido, aunque "si se tuviera también una oportunidad en EEUU mejor que mejor". Squirrel Media, que cotiza en el mercado continuo, acaba de anunciar un acuerdo de compra del 75% de Net TV, una sociedad que tiene dos licencias de TDT y que explota los canales de Disney Channel y Paramount Channel. La operación se llevará a la junta de accionistas del próximo 30 de diciembre. También acaba de comprar Veralia a Vocento.

Nuev plan de negocio para enero

La compañía espera anunciar el próximo mes un nuevo plan de negocio que será "realista" y tendrá en cuenta las circunstancias de la pandemia. La empresa se ha convertido en el tercer operador español de televisión privada en abierto y "hay quien piensa que quiere atacar a Mediaset o a Atresmedia, pero no es cierto". "Somos un generador y distribuidor de contenidos, cercanos a Disney o a Warren Media, que para diversificar su actividad ha pasado a tener sus propias ventanas", las cuales "no son un fin en sí mismas, sino un medio" para desarrollar su actividad, explica el también consejero delegado de la compañía.

Además del canal en abierto Bom Cine, Squirrel tiene cinco licencias autonómicas televisivas de TDT en abierto, en Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia y Murcia. "No somos una televisión en abierto, ni lo queremos ser. Lo que pretendemos es ser más consistentes" y consolidar una "compañía no ya para los próximos 5 años sino 25". "Somos una ardilla en un mundo de elefantes". La compañía cerrará 2021 "con un sabor agridulce", ya que ha registrado un crecimiento "muy importante", pero se ha visto afectada por la pandemia su área de contenidos, teniendo en cuenta que los cines han estado cerrados.

El grupo ganó de enero a septiembre 6,76 millones de euros, lo que supone un aumento del 160% con respecto al mismo período de 2020, e ingresó 57,1 millones de euros, un 240% más, según comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Dadas las circunstancias pon la Covid-19, Squirrel prevé seguir creciendo al mismo ritmo en 2022, aunque actuará con cautela. "Nuestra compañía tiene más valor oculto del que expresa", pero de momento no se plantea repartir dividendos en 2022. No obstante, sí se está preparando para ello y prevé en la junta de accionistas del día 30 aprobar la supresión de 200 millones de euros de reservas negativas, que supondrían un obstáculo en caso de que se quisieran repartir beneficios. Sin embargo, no hay prisa para el dividendo y mientras la compañía siga creciendo a los parámetros de tres dígitos como lo hace "no tiene sentido" su reparto.

Pablo Pereiro adquirió Vértice 360º en 2016, cuando la compañía estaba en concurso de acreedores. "Cuando entré me decían que qué necesidad tenía de resucitar al muerto, pero en menos de un año lo resucité e hizo un concierto", apunta. "Ahora llevamos cuatro años y los miedos iniciales sobre esta operación se han disipado", añade. Squirrel Media es un grupo que integra compañías como Best Option Media y Squirrel Global Media (sector publicitario); Vértice Cine, Telespan, Tactic Audiovisual y DMD Media (contenidos); BOM Cine, BOM Channel, Nautical Channel, Horse TV, Class TV Moda y Radio 4G (medios de comunicación) y M3 Satcom e Itesa (tecnologia).