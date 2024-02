Stellantis urge al Gobierno unificar el Plan Moves y reclama subvenciones directas

"Vamos a redoblar los esfuerzos, en colaboración con el sector, para mejorar, reforzar y agilizar el programa de apoyo a la compra de vehículos electrificados en las próximas semanas", esgrimió Pedro Sánchez ante la atenta mirada de la automoción española durante su intervención en la cuarta edición del foro organizado por Anfac el pasado martes. Un escenario idóneo para que el presidente del Gobierno lanzase una declaración de intenciones en referencia a uno de los mayores reclamos que la industria urge al Ejecutivo: reformar el Plan Moves.

La tercera edición del programa de ayudas orquestado desde el Gobierno para la compra de vehículos eléctricos ofrece incentivos a los compradores que den el salto a la nueva movilidad que, en algunos casos, se elevan hasta 7.000 euros, siempre que el precio del vehículo no exceda los 45.000. Pero no es la cuantía lo que ha suscitado las críticas de la industria. Lo que cuestionan los fabricantes es la barrera burocrática que deriva en retrasos en la adjudicación de las ayudas finales a los conductores.

"Es necesario un único Plan Moves centralizado y único para todo el territorio"

"El Moves no es una ayuda directa porque el cliente que compra el vehículo no ve el dinero de la ayuda, con suerte, hasta el año siguiente", cuestionó Alberto de Aza, responsable de vehículos ligeros comerciales de Stellantis en el mercado ibérico, durante un evento reciente organizado por Difundalia que reunió voces de todos los sectores que engloban la movilidad. El directivo del conglomerado automovilístico fue contundente a la hora de juzgar que no se están asignando los fondos necesarios a cada comunidad autónoma: "Hay comunidades que en pocos meses 'funden' los fondos y otras que no los consumen. Por ello, es necesario un Plan Moves centralizado y único para todo el territorio", sentenció.

Si bien Alberto adelantó que el grupo ya está trabajando junto a Anfac y el Gobierno en busca de dirimir este problema, José Antonio León, director de comunicación del consorcio francés en la península, confirmó este jueves que la compañía ha solicitado "mejoras" en el Plan Moves y una "fiscalidad adecuada", para acelerar el despliegue del coche eléctrico. El responsable de la comunicación del grupo aprovechó la presentación de la nueva unidad de negocio de vehículos comerciales Stellantis Pro One, para reivindicar la importancia de los incentivos públicos como herramienta para cerrar la brecha de precio de los modelos cero emisiones con el resto del mercado.

Ante este inconveniente, no son pocas las marcas que han apostado por adelantar las ayudas del Moves a sus clientes, aunque bajo condiciones específicas. Entre ellas, varias pertenecen a Stellantis como Citroën, Fiat, Jeep o Peugeot. Estas marcas del consorcio francés también asumen la ayuda para turismos y vehículos comerciales a través de programas de renting, de manera que una vez el comprador recibe el ingreso del Gobierno, debe devolver la parte que no ha pagado del programa.

Los fabricantes proponen reformar la fiscalidad

El reclamo de Stellantis también se vio escenificado en el último foro de Anfac que inauguró Wayne Griffiths como presidente de la patronal y máximo representante de los fabricantes. "Agradecemos al Gobierno las ayudas, pero está claro que no están funcionando. No es un problema de presupuesto, es un problema de lentitud y burocracia", argumentó el también presidente de Seat y Cupra, que aprovechó la presencia de la Secretaria de Estado de Industria, Rebeca Torró, en el foro, para proponer al Gobierno una reforma integral de la fiscalidad y la sustitución del Moves por un plan de ayudas directas.

En el mismo tono se pronunció el director general de Anfac, José López-Tafall, durante un encuentro ante los medios durante el foro. Una vez identificados los inconvenientes del programa de ayudas, el director de la patronal abogó por "ser valientes" y buscar una solución para que el ciudadano pueda acceder directamente a las ayudas, que se demoran "tanto en la resolución como en la concesión".