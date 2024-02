La automoción reclama al Gobierno más ambición para impulsar el coche eléctrico

"Hay que salir a ganar, no sólo a jugar". Es la estrategia que el presidente de Seat y jefe de los fabricantes de la automoción española, Wayne Griffiths, entiende como prioritaria para convertir a España en el "hub referente de la electrificación en Europa". Ante la atenta mirada del sector y representantes del Gobierno, Griffiths ha expresado su preocupación por el ritmo insuficiente al que están creciendo las ventas de vehículos electrificados -eléctricos puros e híbridos enchufables- en España, a la que ha situado en el "vagón de cola de la electrificación del continente".

Así ha inaugurado el presidente de Anfac la cuarta edición del foro organizado por la patronal para concentrar al núcleo duro de la automoción españolas y las administraciones en un momento clave de disrupción que vive la industria en su misión por avanzar en los procesos de descarbonización y electrificación. Un escenario, que el líder de la asociación ha aprovechado para reclamar al Gobierno una política más ambiciosa para impulsar la transición a la nueva movilidad.

"Las empresas hemos aceptado el reto y arriesgamos millones de euros para electrificar nuestras fábricas, pero los coches eléctricos no se están vendiendo lo suficiente. No es un problema de oferta, el programa de ayudas no funciona", ha esgrimido Griffiths. Desde Anfac explican que el problema del sistema de ayudas no reside en el presupuesto, sino en la barrera de burocracia que se interpone entre las ayudas y el usuario. "Proponemos una reforma integral de fiscalidad y la sustitución del Moves por un plan de ayudas directas (...) y nuestra propuesta no restaría ni un euro a las arcas públicas", ha explicado el máximo representante de los fabricantes.

Para llevar a cabo esta reforma, los fabricantes instan a los partidos políticos a reforzar sus políticas de movilidad para apoyar esta transición y advierten de la necesidad de tomar decisiones importantes para recuperar lo antes posible el millón de matriculaciones de coches nuevos al año en el mercado español y no poner en riesgo los cerca de dos millones de empleo que dependen de este sector.

El Gobierno pide más accesibilidad para elevar las ventas

Acto seguido, el Gobierno ha devuelto la 'patata caliente' a la industria con un reclamo de mayor accesibilidad para elevar las ventas de vehículos electrificados y descarbonizar las carreteras españolas. "Estamos en el buen camino, pero no será suficiente si no somos capaces de que los vehículos sean más competitivos y accesibles" ha respondido la Secretaria de Estado de Industria, Rebeca Torró durante su intervención en el foro.

La representante de la cartera que dirige Jordi Hereu ha reconocido a los fabricantes el esfuerzo que están haciendo "para atraer inversiones en las fábricas españolas" y ha asegurado que la red de infraestructura de puntos de recarga que sostiene el país es suficiente para el volumen de ventas actual, pero debe seguir creciendo al mismo ritmo que aumentan las matriculaciones".

Torró ha llamado a la industria a seguir trabajando mano a mano para construir las bases de la movilidad del futuro y ha puesto en valor la sólida inversión que se está acometiendo a través de los fondos europeos. "Los fondos UE que estamos materializando a través de los Perte han construido las bases para avanzar hacia la movilidad del futuro y nos han permitido reforzar aún más la colaboración público-privada".