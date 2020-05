España teme el 'contagio' en la UE: los supermercados empiezan a desplomarse.

Pasan las semanas y los supermercados no aflojan: sigue siendo el sector que más crece en España, las ventas online continúan pulverizando registros históricos y, a pesar de que los españoles van menos que hace unas semanas a hacer la compra, sus carritos están más llenos que nunca. La buena noticia es que la curva sigue creciendo, aunque a menor ritmo que en marzo; la mala, que en el resto de países europeos en los que más se ha cebado el coronavirus se está empezando a vivir un cambio de tendencia en los supermercados: no solo no crecen, sino que acumulan caídas en ventas de casi el 20%.

Así lo corroboran los últimos datos que maneja la consultora especializada Nielsen, que este martes detallaba que entre el 13 y el 19 de abril se registraron tendencias radicalmente opuestas entre España y las principales potencias europeas afectadas por el coronavirus. Mientras que en nuestro país los supermercados registraron un incremento de ventas del 27% interanual, en Francia el sector retrocedió un 9%, en Italia un 15%, en Alemania un 19%. Una tendencia registrada incluso más allá de la UE: por ejemplo, en el Reino Unido las ventas cayeron un 17% en ese período.

En España, una semana después -del 20 al 26 de abril-, los supermercados aún seguían creciendo en ventas al 17%. Especialmente, gracias a las ventas online, que durante ese período supusieron el canal de compra de un millón de hogares españoles, representando un aumento del 286% anual. En este sentido, las predicciones para la vuelta a la "nueva normalidad" anunciada por el Gobierno apuntan a que seguirá al alza: la venta online crecerá un 66% respecto al período precrisis.

El problema es que el resto de Europa, especialmente Italia, suelen ir una o dos semanas por delante de España durante esta crisis: desde el reporte de número de contagiados hasta la introducción de medidas de confinamiento y desesecalada, como en el caso de las salidas controladas de niños, menores de edad o las salidas para hacer deporte. Por eso, este retroceso en el resto de Europa podría ser lo que le espera al sector de los supermercados en nuestro país.

Parafarmacia y 'gym' en casa

Otros datos del informe revelan cambios de consumo en otros ámbitos. Por ejemplo, en los productos de parafarmacia, que se han disparado durante la cuarentena: las ventas de vitaminas han crecido desde el inicio de la crisis un 86%, los complementos dietéticos un 57%, las tilas un 93%, las infusiones un 95% y los adelgazantes un 78%. Han aumentado un 60% los reconocimientos médicos, se realiza un 75% más ejercicio y, en intención de compra, un 77% de los españoles quiere comprarse un 'smartwacht'

Así, se confirma que el cambio de paradigma hacia la vida saludable va más allá de la nutrición. Por ejemplo, durante este tiempo han crecido considerablemente las ventas de artículos deportivos, tales como la ropa para hacer ejercicio o las esterillas de yoga. Y un caso realmente curioso en el de los canales online de fitness, que según Nielsen han pasado de ser un nicho residual a todo un fenómeno en los hogares. No en vano, desde el inicio de la crisis el número de suscriptores a este tipo de canales se ha multiplicado por cuatro.

En términos estrictamente alimentarios, este martes el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación actualizaba los datos en los hogares, que elevaron un 24,3% el consumo de alimentos en la sexta semana de confinamiento, entre el 20 y el 26 de abril, con crecimientos en todas las categorías, fundamentalmente de productos frescos, aunque de forma más moderada que en las semanas anteriores. Destaca el crecimiento interanual por encima de la media del consumo de carnes frescas, como cerdo (+43,1%), ovino (+35,6%) y pollo (+30,6%), frutas y hortalizas frescas (+27,3% y 32,1%, respectivamente) y legumbres (+31,8%).

Algo que coincide con los cambios de consumo en el hogar: al pasar más tiempo en casa, dedicamos más horas a la cocina, mientras que al no disponer de espacios de hostelería tradicionales abiertos, recurrimos más al 'delivery' o incluso a los platos preparados que se pueden adquirir en supermercados. Y nada de esto es pasajero: según Nielsen, en los próximos meses veremos una expansión del online y el 'delivery' del 60%, mientras que un 63% de los españoles saldrá menos a comer fuera de lo que acostumbraba antes de la crisis.