La que se avecina el 2 de mayo: niños en horas de más calor y pueblos sin límites

Habrá otro 2 de mayo histórico en España. Tras el episodio de 1808 en el que el pueblo de Madrid se echó a la calle contra las tropas francesas, 220 años después serán todos los españoles los que volverán a salir en masa. Pero lo harán contra la reclusión obligatoria a la que les abocó el estado de alarma decretado por el coronavirus. Será el primer gran día de la 'nueva normalidad' marcada por el plan de desescalada que comienza oficialmente el 4 de mayo. Y en el que ya podrá salir de casa toda la población, aunque en horarios diferenciados. Unas limitaciones de hora que van a suponer que se den situaciones llamativas. Como que los niños tengan ahora tres horas menos y su rato para jugar se sitúe en las horas de más calor. O que en todos los municipios con menos de 5.000 habitantes haya una 'ley de la selva' en la que todos los colectivos puedan coincidir a cualquier hora.

Lo que ocurra el sábado es otra prueba de fuego para las aspiraciones del Gobierno de avanzar en el desconfinamiento que marcan las fases del Plan de Transición hacia la nueva normalidad. La experiencia de dejar salir a los niños el pasado domingo no salió como se esperaba, ya que se interpusieron numerosas multas y se pudieron ver imágenes poco edificantes de adultos que no cumplían las medidas establecidas para esta salida ni controlaban que sus hijos las cumplieran. Ahora, el Ejecutivo se enfrenta a una situación mucho más compleja, con tres grupos diferenciados a los que se pide que no se mezclen a través de horarios específicos. Pero que puede convertirse en un problema si la ciudadanía no respeta estas indicaciones. Con el riesgo de contagio que eso supone. Y que incluso puede generar otras preocupaciones.

La más llamativa tiene que ver con la de delimitar el espacio de los menores para jugar y pasear al tramo entre las 12h y las 19h. Unas horas que son las que suelen registrar las mayores temperaturas durante el día, con el riesgo que eso supone para un colectivo tan vulnerable como el de los más pequeños. Y que, además, coincidirá con una ola de calor que afectará a casi toda España este mismo fin de semana. Por tanto, el 2 de mayo los niños tendrán que exponerse a altas temperaturas y no se les permitirá coincidir con quienes podrán hacer deporte libremente. A los que, además, se les concede el mismo tiempo que a ellos, pero en condiciones climáticas mucho más favorables.

Atención a los mayores

El caso de los mayores de 70 años y los dependientes también plantea problemas incluso aunque tengan tres horas de manera exclusiva. Que salgan de 10h a 12h y de 19h a 20h es un gesto que se tiene con ellos por ser la población con más riesgo de contagio. Pero continuarán coincidiendo con quienes realicen otras actividades permitidas desde el principio, como ir a la compra o la farmacia. Y tampoco está claro que se les impida la salida al resto de horas reservadas a quienes hacen deporte o pasean, ya sea solos o acompañados de un cuidador. Un extremo que no ha aclarado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que se ha limitado a destacar estos tramos concretos para estos grupos a los se quiere proteger a toda costa.

Más quebraderos de cabeza puede traer el asunto de los mayores en los pueblos con menos de 5.000 habitantes donde no hay horarios marcados por colectivos. Habrá total libertad entre las 6h y las 23h para todas sus poblaciones. Lo que puede traducirse en que haya salidas masivas en las horas más atractivas del día para hacer cualquier actividad, como son las de primera hora de la mañana y las que están más pegadas a la noche. Lo que abre el abanico a múltiples posibilidades. Como que el que haga deporte se cruzará con el padre que supervise a su hijo, el anciano con ese mismo niño y con el que vaya al supermercado o la pareja que pasee se pueda ver con todos ellos. Será en estos municipios donde se podrá medir la efectividad de permitir las salidas sin control que regresarán a todo el país en pocos días.

El control y la responsabilidad

Este comienzo de la desescalada se va a producir sin que las medidas de prevención estén muy claras, con la excepción del distanciamiento social y el lavado de manos. El Gobierno no ha aclarado si exigirá que se utilice la mascarilla para hacer deporte o en los mayores. Tampoco si la recomendación de ponérsela a los niños será norma una vez puedan coincidir con los ancianos en numerosas zonas, ya que Sanidad ya ha mostrado su preocupación por estas relaciones de los menores con quienes tienen una edad muy avanzada. Hasta el punto de desaconsejar que haya abrazos entre ambos si tienen parentesco. Lo mismo ocurre con los guantes. Aunque el director de Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, ha señalado como prioritario que haya más lavado de manos y uso de gel hidroalcohólico.

Las otras dudas están en el control que se realizará para que los ciudadanos cumplan. La norma obligará a que se haga deporte o se pasee solo una vez al día. Pero nada puede garantizar que no haya personas que aprovechen tanto el tramo de primera hora de la mañana como el de la tarde para ejercitarse o dar una vuelta, incumpliendo así lo establecido. Además, quienes se ejerciten o paseen tendrán la ventaja de poder salir a hacer las actividades previamente permitidas, como la de comprar en tiendas de alimentación. Y quienes sean padres, podrán salir hasta una tercera vez (o cuarta, si 'pasan' de salir a pasear o ejercitarse solo una vez) para la supervisión de sus hijos.

Esta vez, será la responsabilidad individual y no la de las Fuerzas de Seguridad la que marque que todo salga bien. Un día clave en una fecha que volverá a ser histórica que puede marcar las fases de desescalada de las distintas provincias. Y que servirá para demostrar si la ciudadanía ha tomado conciencia tras 50 días de confinamiento o si se considera que hay 'barra libre' sin tener en cuenta que la pandemia sigue latente y provocando la muerte a cientos de personas.