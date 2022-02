Swiss Re se sitúa como máxima favorita de WiZink para sus seguros generales

Iptiq se acerca a la meta en la carrera por los seguros generales de WiZink. La plataforma 100% digital de Swiss Re, uno de los grupos reaseguradores más importantes del mundo, se postula como favorita para sellar un pacto en el negocio de bancaseguros en España con la entidad financiera propiedad del fondo Värde Partners, según varias fuentes consultadas por La Información. Un portavoz del banco no ha querido realizar ningún comentario al respecto por razones de confidencialidad.

En cualquier caso, el proceso en el que se invita a remitir propuestas o RFP (Request For Proposal, en inglés) todavía no está cerrado y en caso de que ambas firmas no lleguen a suscribir un pacto en las próximas semanas se volverá a a valorar la oferta de otros candidatos. WiZink trata de encontrar un socio para pisar el acelerador en la comercialización de seguros generales, como salud u hogar, en un contexto marcado por la reordenación del mapa del canal de bancaseguros en el mercado doméstico.

La posibilidad de firmar un acuerdo como este permitiría a Swiss Re ganar exposición en el mercado español, donde todavía no tiene una presencia consolidada. Aunque su principal baza está en los seguros de vida, la plataforma 100% digital Iptiq cuenta igualmente con un completo catálogo en hogar y auto con perfil flexible, también para alquiler de coche compartido. En este tipo de procedimientos resulta clave que se ofrezca un retorno muy alto en términos económicos, pero dado el giro tecnológico que está diseñando WiZink en su negocio, una oferta con una plataforma diferencial y la sencillez para integrar las operaciones se vuelve primordial. Y esto último es algo que puede proveer Swiss Re con su ariete digital.

Iptiq, de Swiss Re, se pone a la delantera en un proceso en el que también han participado aseguradoras como Liberty, Caser o Fidelidade

Algunas de las aseguradoras que han tratado de competir por ir de la mano de la entidad que preside José Luis del Valle en su firme apuesta por este negocio fueron la estadounidense Liberty, que en Navidad quedó fuera de la puja, o la portuguesa Fidelidade. Caser también concurrió en la carrera por el acuerdo de bancaseguros de WiZink, pero se convirtió en una de las primeras en quedar descolgada de la misma. La aseguradora, controlada en un 70% por la suiza Helvetia, mostró su interés dada la buena relación que mantiene con el banco y que le hubiera permitido reforzar sus lazos.

Actualmente mantiene una alianza en la comercialización de tarjetas bajo la denominación de Caser Cling Cling. Concluido el proceso, WiZink podrá competir a toda potencia por primera vez en el mundo de los seguros generales, pues por ahora solo comercializa productos de esta rama a través de su marketplace para clientes en el que se pueden contratar seguros de Mapfre, Isalud y Caser. También mantiene otros acuerdos de menor escala, la mayoría en seguros relacionados con su propio catálogo de oferta, como con Metlife Europe, que es su 'partner' para la protección de los pagos.

WiZink acelerará su Plan Estratégico con un apoyo de 250 millones con lo que tratará de reforzarse tras el varapalo judicial de las revolving

Esta aventura forma parte del Plan Estratégico en el que WiZink está inmerso y que culminará el próximo año. La sentencia del Tribunal Supremo que llegó en marzo de 2020 y fue refrendada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el primer trimestre de 2021 en la que se determinó la usura en las tarjetas revolving supuso un enorme dolor de cabeza para la entidad, que ha tenido que reformular todo su negocio. Su estrategia pasa ahora por diversificarse y convertirse en un gran banco digital.

Para reconducir su hoja de ruta, la entidad está a la espera de formalizar los trámites regulatorios pertinentes con intención de ampliar su capital en 250 millones de euros. Mulhacen, accionista indirecto del banco, ha alcanzado un acuerdo con Värde Partners y otros inversores internacionales para acometer la inyección. Con esta nueva palanca se busca fortalecer significativamente la posición financiera de WiZink para aprovechar las oportunidades de crecimiento que pudieran aparecer en el mercado, gestionar el potencial impacto de los litigios por las revolving o acometer nuevos proyectos corporativos e inversiones para seguir creciendo y completar la diversificación de sus negocios.