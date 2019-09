Técnicas Reunidas cae un 17,1% en bolsa por el euro fuerte y su 'profit warning'

Técnias Reunidas ha logrado un beneficio neto de 55,7 millones de euros en los nueve primeros meses del año, un 45,1% menos que en el mismo periodo de 2016, penalizado por la fortaleza del euro frente al dólar.

Las ventas de la compañía crecieron un 12,9% entre enero y septiembre, hasta los 3.882,6 millones de euros, debido a que los proyectos de la cartera más relevantes se encuentran en fase de aprovisionamiento y construcción.

Los resultados de Técnicas Reunidas no han gustado al mercado. En la apertura de la sesión la gran cantidad de órdenes de venta de acciones (y pocas compras) provocaba que no pudiera cotizar al no casar las órdenes. Además, las fuertes órdenes de venta presagiaban un descalabro en bolsa que finalmente se ha producido y caía un 30% en bolsa en los primeros compases de sesión (hasta los 19,25 euros, su nivel más bajo desde 2011), aunque los números rojos se reducían a medida que avanzaba la sesión y al cierre de mercado caía un 17,1%, hasta los 23,3 euros.

El beneficio operativo (ebitda) de Técnicas Reunidas se situó en 104,7 millones, un 32% menos que en los nueve primeros meses de 2016. A cierre de septiembre, la cartera de pedidos de la compañía alcanzó los 8.517 millones de euros, cifra un 16% inferior a la del mismo periodo de 2016.

Recorte de previsiones

El consejero delegado de la compañía, Juan Lladó, ha destacado que el año 2017 ha sido "especialmente complicado" y muy "afectado por factores extraordinarios e imprevistos", con proyectos cancelados y otros que se han retrasado mucho.

Según la firma, el retraso en el inicio de los nuevos proyectos implica que no se alcanzarán niveles de carga de trabajo óptimos hasta la segunda mitad de 2018.

Ante este escenario de menor actividad, Técnicas Reunidas ha revisado a la baja sus previsiones para 2017 y 2018. Este año la compañía espera obtener unas ventas de entre 4.900 y 5.000 millones de euros, con un margen Ebit del 2%.

Para 2018, la compañía prevé registrar ventas por valor de entre 4.300 y 4.600 millones de euros, afectadas por el retraso de proyectos. El margen Ebit se situará el próximo año en entre un 1,5% y un 2,5%, recuperándose progresivamente a lo largo del ejercicio.