El CNI prueba un móvil libre de escuchas y ataques... y empieza por Cospedal

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha desarrollado un teléfono inteligente capaz de operar de forma segura, a salvo de intrusos o de ataques. Ha sido el Departamento de Productos y Tecnología del Centro Criptológico Nacional (CCN) quien, en colaboración con la empresa sueca Tutus Data, ha conseguido implementar este terminal que permite a sus usuarios mantener comunicaciones cifradas y, por tanto, protegidas de los tradicionales problemas de espionaje.



En el CNI lo llaman "teléfono inteligente seguro" y el objetivo es que sea utilizado por personalidades del Gobierno, desde los principales cargos políticos hasta altos funcionarios del Estado, según explica a La Información un experto del CCN. También está dirigido a empresarios que quieran hacer uso de él. El primer departamento en el que se ha desplegado este terminal es el Ministerio de Defensa, que dirige María Dolores de Cospedal, y progresivamente se irá extendiendo a otros organismos de la Administración General del Estado.

La novedad que incorpora el teléfono seguro español, que se ha implementado en un Sony Xperia X en un principio pero que se extenderá a otras marcas y modelos, es el Färist Mobile v3.1, un sistema de comunicaciones que permite la protección de las mismas. Al estar diseñado para usuarios de información clasificada, el software cifra las llamadas e intercambio de mensajes para procesar, almacenar o transmitir de forma segura, añade el especialista del CCN. Este sistema, además, acaba de ser aprobado por la Unión Europea como el idóneo para manejar información clasificada hasta el grado de restricted/restreint.



El Färist Mobile v3.1 dispone de mecanismos de seguridad que evitan posibles fugas de información así como las infecciones más comunes, tanto si son fruto de un ataque externo como aquellas que se puedan producir de manera involuntaria. El terminal cuenta con una VPN (red privada virtual) permanente que conecta a móviles con la organización y que protege todas las comunicaciones IP que se establezcan desde el teléfono con el cifrado de la información transmitida. Se reduce así, el riesgo de escuchas o fugas de datos, ya que la seguridad total no existe.

Asimismo, los datos que se puedan almacenar en el teléfono móvil por el político, funcionario o empresario que lo utilice se encuentran protegidos mediante un robusto cifrado de los mismos. El sistema Färist Mobile v3.1 también ofrece al usuario una protección frente a software dañino o malware -como el Wannacry, que afectó a varias empresas españolas, o el Petya, que fue mucho más peligroso. Lo que hace el móvil inteligente seguro desarrollado por el CCN es emplear mecanismos de comprobación de la integridad, así como listas blancas y firmas digitales. Ambos permiten a la organización matriz decidir el software que los usuarios instalan en sus dispositivos, reduciendo el riesgo de infección involuntaria.



El sistema que usan Rajoy y sus ministros



Hasta este momento, el sistema de telecomunicaciones seguro y protegido de espías y ataques de hackers más utilizado por las altas personalidades del país en sus teléfonos móviles es el COMSec-VIP. Se trata de una aplicación desarrollada por Indra que se instala en el terminal del presidente del Gobierno, sus ministros o los consejeros delegados de importantes compañías para cifrar sus conversaciones e intercambio de mensajes.



COMSec-VIP ofrece "comunicación de voz segura entre teléfonos con la aplicación instalada y comunicación protegida con móviles y teléfonos fijos a través del servidor de Telefonía Unificada (STU)". También ofrece "mensajería instantánea segura, incluyendo conversaciones individuales y de grupo, así como la transferencia segura de archivos", según explica Indra.



La aplicación emplea los más altos niveles de seguridad, como "el cifrado de extremo a extremo AES256 y el uso de una clave aleatoria diferente para cada llamada y sesión". COMSec está basado en "un Operador Virtual (servidor IMS) y una aplicación cliente instalada en el Smartphone". Los usuarios de COMSec no tienen que hacer nada especial. Solo se instala la aplicación y pueden seguir utilizando el terminal sin problemas: teléfono, contactos, calendario, correo electrónico, cámara, música, etc. Las llamadas, eso sí, las tienen que hacer a través de esta App. Desde el CCN explican en que no habría ningún problema en usar tanto el Färist Mobile v3.1 como el COMSec de manera simultánea ya que ambos sistemas son compatibles.