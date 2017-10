Un grupo de hackers ataca y tumba la web del CNI como 'castigo' por Cataluña

Un grupo de hackers radicados fuera de España ha conseguido tumbar la web oficial del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). El primer y más potente ataque se produjo en la mañana de este lunes 23 de octubre y provocó que el portal estuviera caído durante entre dos y tres horas. Los responsables de la amenaza son piratas informáticos que se organizan bajo en emblema 'Operación Free Catalonia'.



Estos hackers, que responden al nombre de Grey Security, decidieron atacar uno de los símbolos de lo que ellos consideran sus rivales: el CNI, que les combate y persigue para intentar dar con ellos. Así, a mitad de mañana los piratas consiguieron echar abajo la web mediante un ataque del tipo ddos, también llamado ataque de denegación de servicios. Lo que consiguen es que el usuario no pueda acceder al servidor al no encontrar la DNS de la página web. El mensaje que aparecía al internauta que tecleaba la url era el siguiente:

Ataque a la web del CNI

Los hackers presumieron inmediatamente de lo que consiguieron en sus canales de comunicación internos. Pero no cejaron ni les fue suficiente. A lo largo de la tarde de este lunes intentaron en varias ocasiones repetir su 'hazaña', y lo consiguieron. Así, hasta en dos ataques más lograron inhabilitar de nuevo la web del CNI de manera exitosa. El mensaje que suelen trasladar estos hackers cuando consiguen su objetivo es el de "Tango down", sinónimo de que han tumbado la web que tenían en su punto de mira.



Según ha sabido La Información de fuentes cercanas a los servicios de Inteligencia, el CNI tiene la web externalizada y no es el centro quien gestiona la misma en el día a día. Lo hace una empresa contratada ad hoc, que es donde se aloja el servidor atacado. Las mismas fuentes precisan que no se robó ningún tipo de información durante los tres ataques registrados.



Quiénes fueron los responsables



Pero, ¿de dónde partió el ataque a la web del CNI? En estos casos, lo realmente complicado es conocer dónde se oculta el pirata informático. Según el informe realizado por la compañía de inteligencia AICS, el mismo fue realizado desde fuera de España, posiblemente desde Estados Unidos. Varios nicks se encuentran, supuestamente, detrás de los cerebros del mismo.



Pero estos hackers no han actuado solos o motivados por intereses personales. Según el mismo informe, han atacado la web del CNI 'por invitación'. Esto es, un internauta radicado en España, concretamente en Cataluña, ha sido quien ha pedido ayuda a sus colegas en la web para poner en marcha esta operación para 'liberar' Cataluña y quien les indicó que hackearan la web de los servicios de Inteligencia españoles.



A este ataque contra la web del CNI hay que sumar los realizados por Anonymous durante el fin de semana. Este grupo de hackers consiguió inhabilitar durante unos minutos los portales de varios ministerios del Gobierno, así como del Tribunal Constitucional y de la Junta de Andalucía. Estos ataques sí se dirigieron desde Rusia.

Los hackers suelen realizar este tipo de ataques indiscriminados y perfectamente organizados para, después, presumir de ello en cuentas de Telegram creadas ex profeso y en las que comparten los datos logrados con sus acciones.