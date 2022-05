Tesla llama a revisión a más de 129.000 coches por un problema en las pantallas. 

Tesla tendrá que llamar a revisión 129.960 vehículos en Estados Unidos por un problema con sus pantallas táctiles que provoca su sobrecalentamiento y puede causar que deje de mostrar información vital para el funcionamiento del automóvil. Los vehículos afectados son Model S y Model X de los años 2021 y 2022, y Model 3 y Model Y de 2022. Tesla informó a la Administración Nacional para la Seguridad en la Carretera de Estados Unidos (NHTSA) de que durante el proceso de carga rápida la unidad central de procesamiento (CPU por sus siglas en inglés) del sistema de infoentretenimiento puede que no se refrigere lo suficiente.

El calentamiento puede causar el funcionamiento ralentizado de la CPU o el reinicio del sistema, lo que provoca que la pantalla no funcione de forma adecuada o que no muestre ninguna información. El mal funcionamiento de la pantalla hace que no esté disponible la imagen de la cámara trasera y otra información fundamental para el funcionamiento del automóvil, como los modos de conducción y el ajuste del control de visibilidad del parabrisas, lo que puede aumentar el riesgo de colisión.

Para reparar el defecto, Tesla actualizará de forma remota y gratuita el software de los vehículos para mejorar la gestión de la temperatura de la CPU. No es la primera vez que Tesla tiene problemas con su pantalla táctil. El año pasado, las autoridades federales estadounidenses iniciaron una investigación para determinar si 600.000 vehículos de Tesla permitían jugar a videojuegos en sus pantallas táctiles mientras los coches estaban en circulación. La NHTSA consideró que la función podía distraer al conductor y aumentar el riesgo de accidente, porque el videojuego resulta visible desde el asiento del conductor en la pantalla táctil central del vehículo.