Threads entra en menos de cinco días en el club de los 100 millones de usuarios

La nueva red social de microblogueo de Meta, Threads, superó los 100 millones de usuarios en menos de cinco días en el mercado, según datos de Quiver Quantitative, lo que convierte al competidor de Twitter en la plataforma de más rápido crecimiento en la historia. Meta (matriz de Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger) lanzó su nueva red social en 100 países -pero ninguno de la Unión Europea dada su política de privacidad de datos- el pasado miércoles por la noche.

El viernes, el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, anunció que la aplicación había superado las 70 millones de suscripciones y dijo que este hito superó con creces sus expectativas. Threads sobrepasó el récord de ChatGPT, ya que el chatbot de OpenAI había alcanzado la marca de los 100 millones en dos meses. Una de las razones del rápido éxito de esta aplicación es su sencillo proceso de registro mediante una cuenta de Instagram.

Según datos de Sensor Tower, Threads es actualmente la aplicación gratuita más descargada en EEUU tanto en Apple App Store como en Google Play Store. A simple vista, Threads parece una copia de Twitter donde hay post -fotos, videos de hasta 5 minutos y textos de publicaciones de hasta 500 caracteres- y se puede interactuar con ellos de tres maneras: dándoles a "me gusta", volviéndolos a postear y comentando. Al igual que en Twitter, se puede activar notificaciones para que se le alerte cuando un usuario publica, pero no se pueden crear listas con usuarios.

Tampoco se pueden usar hashtag o etiquetas, por lo que no hay trending topics o tendencias. No obstante, una de las ventajas de Threads -que aún no cuenta con publicidad- es que no habrá límite en la cantidad de publicaciones que los usuarios pueden ver en Threads, uno de los diferenciadores clave entre las dos aplicaciones después que el pasado fin de semana Musk anunciara (y luego retirara) límites en la lectura de tuits para evitar "niveles extremos de extracción de datos y manipulación del sistema".

Las acciones de Meta subían hoy antes de la apertura de la bolsa neoyorquina alrededor de un 1 %. En noviembre pasado, el propietario, Elon Musk, dijo que su plataforma tiene casi 260 millones de usuarios activos diarios y, según el Wall Street Journal, la plataforma del pajarito les ha estado diciendo a los anunciantes que tiene una base de usuarios activa mensual de 535 millones de usuarios.

Threads proporcionará a Meta más de 7.000 millones de euros

Según un análisis de Evercore ISI la nueva aplicación de microblogging Threads podría generar alrededor de 8.000 millones de dólares (7.293 millones de euros) en ingresos anuales para Meta Platforms. El estudio, recogido por Bloomberg, contempla que Threds alcanzará cerca de 200 millones de usuarios activos diarios para 2025.