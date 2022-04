Toys 'R' Us presenta una solicitud de concurso voluntario de acreedores.

La cadena de juguetes Toys 'R' Us ha solicitado este jueves que se inicie un procedimiento de reorganización judicial con el objetivo de garantizar la viabilidad y el futuro de la empresa y salvaguardar el máximo número de empleos en España, según ha informado la juguetera en un comunicado. En concreto, la compañía, que pasó a manos del fondo Green Swan que ha invertido más de 10 millones de euros en la modernización de sistemas y tiendas tras la bancarrota de su matriz en Estados Unidos, ha afrontado numerosos desafíos en los últimos cuatro años.

Toys 'R' Us ha recordado que su actividad se ha visto condicionada por los cierres de las tiendas físicas tanto en España como en Portugal, motivados por la pandemia en 2020 y 2021. Sin embargo, la juguetera ha logrado crecer y mejorar sus resultados en 2021, ejercicio en el que facturó más de 116 millones de euros, pero en el que sufrió el impacto a finales del año pasado cuando la escasez de contenedores impidió recibir la mercancía suficiente para hacer frente a la campaña de Navidad, el momento del año más importante para la compañía.

El presidente de Toys 'R' Us Iberia, Paulo Sousa, ha explicado que la firma ha elegido este procedimiento judicial para "garantizar la continuidad de la mayor cantidad de puestos de trabajo". "Las tiendas han estado cerradas mucho tiempo y las ventas por Internet no han conseguido compensar las ventas perdidas", ha señalado.

Por su parte, la consejera delegada de Toys 'R' Us Iberia, Paloma Pérez, ha subrayado que este "paso legal" que da la juguetera es "necesario para asegurar un futuro al mayor número de empleados y colaboradores". "Confiamos en que, a través de este procedimiento, encontremos inversores que nos permitan dar un futuro a la marca", ha asegurado. "El objetivo de Toys 'R' Us ahora es centrarse en su viabilidad. Hay futuro para nuestras tiendas físicas donde tanto disfrutan niños y mayores, sobre todo si las combinamos con una estrategia omnicanal eficaz", ha recalcado Pérez. En la actualidad, Toys 'R' Us Iberia cuenta con un total de 46 tiendas en España y 11 en Portugal para contar con una plantilla de 891 trabajadores en Iberia.

La juguetera ha precisado que sus tiendas en España continuarán abiertas y seguirán atendiendo a sus clientes, tanto en los establecimientos físicos como a través de la tienda 'online' durante este procedimiento, que no afectará a su filial portuguesa ni a las tiendas ubicadas en el país luso. Toys 'R' Us inició su actividad en España en 1991 con la apertura de su primera tienda en Sant Quirze del Vallés (Barcelona), y desde entonces ha aumentado su presencia tanto en España como en Portugal hasta alcanzar los 57 establecimientos.