Tubacex abre nueva etapa y ancla su meta de 1.400 millones de ingresos en Abu Dabi. 

Tubacex da el pistoletazo de salida a una nueva etapa. El productor de tubos sin soldadura ha presentado este miércoles una actualización de su plan estratégico que alarga la vigencia de 2025 a 2027 con mejoras en las guías de negocio. El grupo vasco aspira a facturar entre 1-200 y 1.400 millones dentro de cuatro años, frente al rango de 1.000-1.200 millones previstos con anterioridad, con un ebitda de 200 millones, cifras que descansan en el histórico contrato en Abu Dabi con la petrolera estatal ADNOC por diez años, valorado en unos 1.000 millones de euros.

En el marco de la celebración de su 'Capital Markets Day', la compañía ha anticipado que cerrarán este 2023 con una cifra de negocio de 900 millones y que entre sus objetivos de deuda pasan por no superar las dos veces en ebitda, un resultado bruto de explotación que ronda los 120 millones y una ratio de deuda ebitda del 2,5%, en mitad de la subida del precio del níquel. No obstante, la retribución al accionista se mantendrá sin cambios con una ratio de 'pay-out' de entre el 30 y el 40%, según ha explicado el director financiero, Guillermo-Ruiz Longarte.

Con la presentación de esta hoja de ruta demominada 'NT2', que significa 'New Tubacex, New Transition' persiguen acelerar su evolución de fabricante de tubos a ofrecer soluciones industriales, centrada en la descarbonización, de tal modo que el petróleo y el gas no representen más de un tercio de su actividad al finalizar este programa. La transición de este negocio se apoya 'Low Carbon', un área de reciente creación, que puede convertirse en la unidad principal a “futuro”. En este sentido, prevén que contribuya con 100 millones al ebitda para 2027.

Miguel Gómez, el director del área de descarbonización, ha explicado que el impulso de este segmento se articulará sobre pilares como la economía circular, el hidrógeno, así como la captura y almacenamiento de CO2. Sobre esta base, también prevén potenciar inversiones en sectores como el aeroespacial o la nuclear, aunque de momento cuentan con "importantes" inversiones en el gas, que es donde más aplicaciones tienen sus productos.

Respecto a la formación del nuevo Gobierno, Jesús Esmorís, consejero delegado del grupo, ha destacado que si bien la aportación de España al negocio de Tubacex apenas supone un 1%, "lo cual no afecta a nuestros números, ha hecho un llamamiento para “mejorar" el trato recibido por Moncloa al sector industrial. "No hemos sido prioritarios en estos últimos cuatro años".