Uber negocia con Cataluña para suavizar la regulación de las VTC en Barcelona

Enero de 2019. Uber y Cabify se despedían de Barcelona. La regulación restrictiva de las VTC impuesta por la Generalitat de Cataluña, que exigía un tiempo de espera para contratar un servicio de 15 minutos, les obligó a frenar. La firma española decidió echar mano de un 'truco' legal para volver. La estadounidense ha optado por mantener negociaciones con la Generalitat para tratar de suavizar un decreto que la propia administración admitió que sirvió para "ganar tiempo".

El responsable para España del negocio de VTC, Juan Galiardo, reconoce que se han mantenido conversaciones durante los últimos meses con responsables de la Generalitat con el objetivo de lograr una regulación más favorable a su sector. "Y seguimos a disposición de la Generalitat para ello", ha admitido durante una presentación de la compañía en Madrid.

Hay que recordar que el propio conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, remarcó durante la aprobación en el Parlament de ese decreto el pasado mes de enero que este esta medida pretendía cerrar "los enormes vacíos administrativos y ganar tiempo con rigor" para culminar la ley integral de regulación del transporte con turismos de menos de 9 plazas en la que el Govern ya estaba trabajando. Es en esta nueva ley en la que Uber quiere tener voz.

Pese a ese diálogo con la administración liderada por Quim Torra, la empresa no ha querido dar ninguna fecha para su regreso a Barcelona, la segunda ciudad más importante en términos de negocio en España. "Somos optimistas y encontraremos una solución a este problema; pero no, no tenemos ninguna fecha, y no depende de nosotros", apunta.

¿Por qué no volver con la fórmula elegida por Cabify o una similar? El directivo no ha querido entrar a valorar la solución de su máximo competidor y se ha limitado a incidir en que Uber "no es una empresa de VTC", en clara alusión al giro dado por la empresa española.

Sin noticias del taxi... por ahora

En esta ecuación está el sector del taxi, que siempre ha visto a Uber como una particular amenaza. Sin embargo, en los últimos meses la compañía estadounidense ha abierto la puerta a lanzar su servicio para que el taxi puede utilizarlo y así competir no sólo con FreeNow (antigua Mytaxi), sino con la propia Cabify que lleva varios meses con el suyo en funcionamiento.

En este sentido, Uber no ha querido poner fecha al lanzamiento de su servicio para taxistas. "Mantenemos ese compromiso", admite el directivo. Pero insisten en que sólo lo harán cuando haya una oferta suficiente -sobre todo de conductores dispuestos a conectarse a su plataforma- y sea lo suficientemente atractivo.

Refuerzo a su vertical de empresas

Hasta ahora, la práctica totalidad del negocio de vehículos con conductor de Uber procede de particulares. Su solución para cliente corporativo no ha sido suficiente para hacerlo crecer. Así, este miércoles ha anunciado el lanzamiento de varias funcionalidades con las que quiere hacer crecer este nicho -hoy supone un porcentaje "muy pequeño" de toda su facturación-. La más destacada es una 'app' para centralizar todas las reservas y operativa en su plataforma de grandes y pequeñas compañías. Su uso no tendría ningún coste.

A esto suma otras dos medidas: la posibilidad de comprar créditos para viajes de Uber por parte de las empresas y la puesta en marcha de un servicio 'premium asequible' que se situaría entre UberX -su servicio estándar- y Uber Black -su servicio más premium-. Estará conformado por "los mejores conductores y los mejores coches de UberX" y se activará este mismo miércoles en Madrid, Sevilla, Málaga y Granada.