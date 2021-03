Uber regresará a Barcelona con más de 300 trabajadores tras otros dos intentos

Uber ha anunciado que el próximo martes día 16 de marzo volverá a operar en Barcelona con 350 trabajadores después de haber "fallado" en dos ocasiones anteriores en su instalación en la capital catalana. Según han confirmado fuentes de Uber a Europa Press, los trabajadores son taxistas del área metropolitana de Barcelona que han decidido utilizar la aplicación para llevar a cabo los desplazamientos de sus clientes. Ante este anuncio, los taxistas han mostrado su rechazo a que la plataforma de VTC vuelva a utilizar su software en Barcelona.

El portavoz de la asociación Élite Taxi, Alberto Álvarez, ha señalado que si empieza a operar la compañía tal y como ha indicado se realizarán "movilizaciones fuertes porque Uber no cumple las normas y no tiene la transparencia exigida por el Imet, Institut Metropolità del Taxi". Álvarez también ha puesto en duda de que 250 taxistas estén dispuestos a trabajar para ellos en el área metropolitana. Élite Taxi fue elegida para representar a los taxistas con una o dos licencias ante el Imet en la Consulta Taxi 2021 del pasado 1 de marzo.

Taxímetro para poder operar

Según han explicado fuentes de Uber a Europa Press, los trabajadores que inicien su actividad con la empresa en Barcelona operarán con el método del taxímetro, dado que no les está permitido por parte del Imet establecer un precio cerrado antes de la carrera, lo que supondría la aplicación de la tarifa 3. Para poder operar fijando el precio previamente, la compañía se encuentra actualmente en reuniones con el Imet, que no permite aplicar la tarifa 3 porque considera que el software de Uber no se ajusta al sistema de tarifas oficial.

La empresa decidió abandonar su actividad en Barcelona empujada por el decreto ley de la Generalitat que obliga a establecer un tiempo mínimo de espera de 15 minutos para ofrecer su servicio a los clientes, que se impuso en 2019 tras numerosas movilizaciones por parte del sector del taxi.

Beneficios para los trabajadores

Ahora, según el director de Uber en España, Juan Galiardo, la compañía ha presentado un "compromiso para la recuperación del sector con un ambicioso plan de inversión" fruto de varias reuniones con las principales asociaciones del área metropolitana de Barcelona.

Este plan incluye, para los taxistas que quieran pasarse a su aplicación, condiciones especiales para hacerse con un vehículo eléctrico, ofertas en los primeros meses de servicio o una inversión de más de 1,5 millones durante 2021 en campañas para estimular la demanda si se unen más de 1.000 taxistas. Según Galiardo, en verano de 2019 hubo más de un millón de personas que abrieron la aplicación en Barcelona creyendo que todavía funcionaba, por lo que ahora esperan instalarse efectivamente y crecer como en otras ciudades de España donde ya funciona, como Madrid o Málaga.