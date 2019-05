El padre de Pablo Ibar: "Es una noticia increíble, nos sentimos en el aire"

El Tribunal Supremo de Florida (EE.UU.) ha desestimado el recurso presentado por la Fiscalía contra la anulación de la condena a muerte Pablo Ibar. De esta forma, Ibar podrá abandonar el corredor de la muerte en un plazo máximo de 15 días para enfrentarse a un nuevo juicio.

El joven español lleva 21 años preso, 15 de ellos en el corredor de la muerte, por el asesinato en 1994 de dos modelos y el dueño de un local nocturno, hechos de lo que él se declara inocente.

En una rueda de prensa improvisada en la estación de autobuses de Vitoria, Cándido ha afirmado que, tras conocer la noticia, se siente como si estuviera "volando". "Muy bien, como que saltando, no sé si estoy de pie, si estoy volando. Muy bien, muy contento", ha acertado a decir.

Ibar ha recalcado que "hace mucho tiempo estábamos esperando algo así, y por fin nos ha llegado. Así que muy alegres, muy contentos". Según ha explicado, su hijo saldrá en próximas fechas del corredor de la muerte para ir a una cárcel ordinaria, en las que las visitas al reo diferirán de las que han podido realizar hasta ahora. A su entender, "van a ser como de un ordenador, pero va a estar más cerca y fuera de la pena de muerte".

Ibar ha reconocido que no esperaba un pronunciamiento judicial por estas fechas, -"a lo mejor me imaginaba que igual para antes de las vacaciones"-, pero se ha congratulado de esta sorpresa, "pero buena".

El hombre espera tener "un buen resultado" en el juicio que se celebre porque, ha incidido, ahora "tenemos un grupo de abogados preparados".

Por su parte, Andrés Krakenberger, de la Asociación contra la Pena de Muerte Pablo Ibar, ha alertado de que el joven ha dejado de ser "condenado a muerte", para pasar a ser "acusado de un triple asesinato", por lo que sigue pudiendo afrontar "una condena a muerte".

Por ello, Krakenberger ha instado "a no bajar la guardia", a pesar de que el paso dado por el Tribunal Supremo de Florida es "un paso adelante y es alentador".

"No debemos bajar la guardia. Tiene ahora que enfrentarse a un juicio donde está acusado de un triple asesinato. Sí que contamos con las pruebas que conocen de sobra: no coincide el AND del lugar del crimen, no coinciden las huellas dactilares, podemos documentar dónde estaba Pablo en el momento del crimen, no concuerda la altura del perpetrador del que sale en el vídeo con la altura de Pablo. Mil cosas. Pero se enfrenta a un juicio donde puede ser condenado a muerte. No podemos bajar la guardia todavía", ha resaltado.

Preguntado sobre si Pablo Ibar podría volver al corredor de la muerte, Krakenberger ha declarado que "podría darse el caso", pero confía en que esto no sea así. Ahora, ha asegurado, tendrá "una defensa letrada eficaz", y no como ha sucedido anteriormente, por lo que ha insistido en que no se puede bajar la guardia, porque "no hemos ganado todavía".

Krakenberger ha vuelto a decir que repetir el juicio costará en torno al millón trescientos mil dólares, de los cuales ya tienen recaudados "un poquito más de la mitad", por lo que ha vuelto a pedir la colaboración ciudadana e institucional para hacer frente a estos gastos.