Ábalos destaca la audacia del Gobierno a la hora de encarar la cohesión territorial

El proceso independentista catalán ha vivido este sábado una nueva jornada grande motivada, en este caso, por Carles Puigdemont y el 'Consell de la República'. El encuentro de miles de personas con el expresidente se ha llevado a cabo en Perpiñán y ha despertado los elogios de unos y la animadversión de otros. Las reacciones -directas o indirectas- más relevantes, que se han ido sucediendo a lo largo de la mañana, han sido las del ministro de Transportes, José Luis Ábalos; las de Cuca Gamarra o Cayetana Álvarez de Toledo; Oriol Junqueras o Elisenda Paluzie, de la ANC.

El ministro, por su parte, ha destacado la "audacia" del Gobierno a la hora de "encarar el problema de cohesión territorial" del país con "diálogo y no negándolo" como, a su juicio, quiere la derecha, tras cuyo "tremendismo y crispación" hay "mucha debilidad". En un acto en San Juan del Puerto (Huelva), junto al secretario general del PSOE onubense, Ignacio Caraballo, el dirigente socialista ha subrayado que el Gobierno está "encarando desde la posición de cada uno" el problema de cohesión territorial pero "posibilitando ese espacio de reencuentro para tratar de encarar un proceso de paz, de diálogo, de construcción social".

También ha tenido tiempo para arremeter contra Ciudadanos, que "no ha sabido administrar los éxitos" y contra el Partido Popular, que dicen que "no quieren ir con ellos porque son tóxicos", evidenciando que para su presidente, Pablo Casado, "la política es aritmética cuando la política es empatía, capacidad de generar confianza y de construir algo que valga la pena y se sustente en valores y no en la crispación".

Gamarra: "Reunirse con independentistas crea desigualdad"

La vicesecretaria general de Política Social del PP, Cuca Gamarra, ha criticado las reuniones mantenidas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con partidos independentistas catalanes porque, a su juicio, estos encuentros "generan más desigualdad entre los españoles". "Ha sido una semana difícil y vergonzante para los españoles porque esas mesas que Sánchez ha promovido en La Moncloa y en las que se han sentado personas como Torra, que está inhabilitado por el Tribunal Supremo, rompen y disuelven España", ha manifestado Gamarra a los medios de comunicación durante la Intermunicipal Autonómica del partido celebrada en Zaragoza.

Gamarra ha criticado también que Bildu "se jacte" de participar en encuentros con dirigentes socialistas y que diga que su partido es "necesario" y que, por eso, "van a exprimir" al PSOE, con lo que acaban por "humillar a todos los españoles". Según la vicesecretaria general de Política Social del PP esta situación se da porque Sánchez "no quiere estar en el bando de los constitucionalistas" pese a que el presidente del PP, Pablo Casado, "le haya tendido la mano" para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) si se comprometía a "abandonar esas mesas de la vergüenza".

Además, Gamarra se ha preguntado "dónde están los barones del PSOE a la hora de la verdad" y, en concreto, ha criticado el silencio del presidente de Aragón, Javier Lambán. "Cuando se llevan a cabo esas mesas no escuchamos censura por parte de los dirigentes socialistas", ha recalcado. Por su parte, la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha pedido, a través de Twitter, al presidente francés, Emmanuel Macron, que "deje claro" que el exlíder de la Generalitat Carles Puigdemont no es bienvenido en Francia.

Junqueras reivindica el éxito de sentar al Estado a hablar

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha reivindicado a través de un audio durante el acto, haber forzado al Estado a sentarse en una mesa de negociación para resolver el conflicto político, y ha llamado a "ser más y más fuertes" para ganarlo. "Cuando somos muchos, cuando actuamos coordinados, sin reproches y sin confundir al adversario, tenemos la fuerza para obligar al Estado a hacer cosas que por sí solas nunca hubiera hecho", ha subrayado en un vídeo con su voz emitido durante el acto organizado por el Consell per la República en Perpignan (Francia).

Según Junqueras, han logrado que el Gobierno reconozca la naturaleza política del conflicto catalán y que se siente en una mesa de negociación entre gobiernos, momento en el que se han escuchado silbidos por parte de algunos de los presentes en el acto.

Paluzie (ANC): "Es una bofetada a las instituciones españolas"

La presidenta de la Assamblea Nacional Catalana (ANC) ha destacado los discursos de los cargos electos franceses nacionales y municipales que los han recibido este sábado con un lazo amarillo: "Es una bofetada a las instituciones españolas que nos han rebajado a niveles ínfimos principios fundamentales como la libertad de expresión". Por su parte, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha defendido que los vínculos que se han establecido "entre norte y sur demuestran que los Pirineos no separan nada, lo unen todo".

Así lo ha manifestado en declaraciones a su llegada al Parque de las Exposiciones de Perpiñán: "Todo esto nos recuerda a otros tiempos", ha recalcado Torra, que ha agradecido el apoyo y la solidaridad del norte de Catalunya. Otros líderes como el presidente de JxCat, Albert Batet, que ha hablado de la unión que tienen que mostrar los independentistas, o Ernest Maragall, el líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, que ha insistido en que el acto de Perpiñán expresa el mismo mensaje que "el mismo mensaje que se oye en la mesa de diálogo".