Al menos el 81% del Senado votará a favor de aplicar el 155 en Cataluña

Al menos 217 senadores, el 81 por ciento del hemiciclo, votará a favor de aprobar el permiso al Gobierno para aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña cuando esta cuestión llegue al Senado la próxima semana. Ya sólo el PP (149 senadores) y el PSOE (62) suman el 79 por ciento de la Cámara.



A la posición favorable de los dos grandes partidos se sumaría Ciudadanos, que en las últimas semanas ha negociado con el Gobierno los pasos dados ante la situación en Cataluña y que ha sido el más insistente en aplicar medidas a través del 155. Igualmente, se les sumarían socios electorales de 'populares' y socialistas: Foro Asturias (1 senador), Asociación Socialista de la Gomera (1) y UPN (1).



Este bloque del sí suma de entrada 217 senadores, frente a otros 46 cuyo voto en contra está también asegurado. En medio quedan dos senadores de Coalición Canaria y otro de Nueva Canaria, que esperan a la decisión que tomen las direcciones de sus respectivos partidos.



Coalición Canaria reunirá este lunes a su máximo órgano para fijar posición, han explicado a Europa Press desde el partido nacionalista, porque no está clara. Nueva Canarias tampoco ha sido claro sobre este asunto: siempre se ha mostrado a favor del diálogo sin descartar la aplicación del 155.



46 votos en contra

En el lado del 'no' se encuentran 46 senadores de la oposición, que no apoyarán al Gobierno en la aplicación del 155. Desde Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea han sido tajantes en su rechazo a aplicar medidas extraordinarias en Cataluña y fuentes del grupo parlamentario han asegurado a Europa Press que los 20 senadores 'morados' votaran en contra.



Este será también el voto del PNV, según ha informado en un comunicado. Desde las filas 'jeltzales' explican que la última carta del presidente Carles Puigdemont reconoce que el Parlament de Cataluña no declaró formalmente la independencia, por lo que consideran que las condiciones del Gobierno se cumplen y no procede iniciar el 155.



También está claro el rechazo de ERC (12) y PDeCAT (4) a las medidas del Gobierno, aunque se desconoce si participarán en los trámites que se tienen que seguir en el Senado y acudirán al Pleno final. Ambos partidos han dejado de asistir al trabajo parlamentario en protesta por la situación en Cataluña pero sin embargo sí han asistido a los Plenos en los que comparece el Gobierno para realizar preguntas.



Grupos como Compromis (2) y Bildu (1) se han mostrado igualmente muy críticos con el Gobierno y no avalarían la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Se desconoce la postura de Elvira García, senadora expulsada de Podemos que ahora se encuentra en el Grupo Mixto, si bien ha estado alineada con las posiciones de su antigua formación.

El Senado, a la espera de medidas



Las medidas que apruebe Rajoy en el Consejo de Ministros extraordinario del sábado serán enviadas al presidente del Senado, Pío García-Escudero, junto con los requerimientos y las respuestas de Puigdemont. Posteriormente será la Mesa del Senado la que decida la vía de tramitación del 155 y fijará la fecha del Pleno extraordinario.



Fuentes parlamentarias apuntan que la tramitación no va a ser precipitada, en dos días, y que no interferirá con el Pleno ordinario previsto para el martes y miércoles de la próxima semana, aunque insisten en que todo es posible según se desarrollen los acontecimientos y según la urgencia que reclame el Gobierno.



Las vías para tramitar en el Senado las medidas que plantee el Ejecutivo son dos y las dos están de momento abiertas. Será la Mesa del Senado la que tomará la decisión de elegir cuando le llegue la solicitud del Consejo de Ministros, que irá acompañada con seguridad de una petición de que se tramite con urgencia.