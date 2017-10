El Gobierno responde a Puigdemont con la aplicación del artículo 155 en Cataluña

El Gobierno de España acaba de responder por escrito al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y confirma que seguirá adelante con la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. El Ejecutivo de Mariano Rajoy constata la "negativa" del presidente catalán a

atender al requerimiento que le fue remitido el pasado 11 de octubre, donde "se le reclamaba que informara de forma clara y precisa" si alguna autoridad de Cataluña había procedido a declarar la independencia de esa autonomía y le instaba a restituir el orden constitucional alterado.



Sólo unos minutos antes, y también por escrito, el líder de la Generalitat ha amenazado al Ejecutivo Central con votar la Declaración Unilateral de Independencia en el Parlament si éste no se plegaba a su oferta de diálogo. Además, Puigdemont insistía en que Mariano Rajoy no había atendido aún a su propuesta de celebrar una reunión.



Al no recibir la respuesta deseada, Moncloa "continuará con los trámites previstos en el artículo 155 de la Constitución para restaurar la legalidad en el autogobierno de Cataluña". Para ello, el Ejecutivo convocará el próximo sábado un Consejo de Ministros extraordinario que aprobará las medidas que elevará al Senado "a fin de proteger el interés general de los españoles, entre ellos los ciudadanos de Cataluña, y restaurar el orden constitucional en la Comunidad Autónoma".

Reunión con responsables del PSOE

El Gobierno agradece, además, el apoyo de las distintas formaciones políticas con las que está cerrando en estos momentos una respuesta mayoritaria y consensuada al desafío secesionista.

De hecho, responsables del Ejecutivo y del PSOE estaban reunidos pasadas las diez de la mañana para "cerrar definitivamente" las medidas que se tomarán en amparo del artículo 155 ante el desafío independentista catalán, según han informado fuentes de Moncloa a Europa Press. El jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ya se entrevistó el pasado martes en el Palacio de la Moncloa con el líder socialista, Pedro Sánchez. Ayer lo hizo también con el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera.



El documento dado a conocer por Presidencia denuncia la actitud de los responsables de la Generalitat de "buscar, deliberada y sistemáticamente, el enfrentamiento institucional a pesar del grave daño que se está causando a la convivencia y la estructura económica de Cataluña", señala el texto.



Por último, el Gobierno asegura que pondrá todos los medios a su alcance para restaurar cuanto antes la legalidad y el orden constitucional, recuperar la convivencia pacífica entre ciudadanos y frenar el deterioro económico que la inseguridad jurídica está causando en Cataluña.