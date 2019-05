Alberto Nadal, el último 'mohicano' de la era Rajoy, deja el PP y regresa a la Airef

Otro histórico cargo económico del PP que abandona la cúpula del partido. Se trata de Alberto Nadal, el secretario de Economía y Empleo que nombró Pablo Casado tras ganar las primarias el pasado verano. Su destino es la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), según ha podido confirmar La Información. Se ha incorporado al organismo a principios de esta misma semana, coincidiendo con la constitución de las Cortes.

El que fuera responsable de Presupuestos durante la última etapa del Gobierno de Rajoy y el último 'mohicano' de ese grupo compuesto por Cristóbal Montoro, Fátima Báñez o su hermano Álvaro, entre otros, regresa a un organismo que ya dejó para centrarse en el área económica del partido. Tras unos meses de desencuentros con la cúpula de la fundación y con el papel jugado por Daniel Lacalle, Nadal ha tomado la decisión en firme de regresar al organismo presidido por José Luis Escrivá.

Mira también El PP 'despide' a casi cien asesores en el Congreso y arranca su ajuste de plantilla

En la Airef, Nadal ejercerá el trabajo de "asesor" en calidad de "economista senior", según explican las fuentes consultadas. Es, por tanto, su segunda etapa en la autoridad fiscal, tras unas primeras semanas que pasó en el organismo con sede en la madrileña calle de José Abascal nada más salir del Gobierno. Luego, tras la victoria de Casado, desembarcó en Génova con los galones que le otorgó el ganador de las primarias.

En efecto, Nadal, el hermano que no fue ministro pero que jugó un papel clave en el área económica del Ejecutivo de Rajoy, era para Casado uno de sus grandes activos durante los primeros meses de mandato al frente de Génova 13. Le ascendió a máximo responsable del área, con dependencia directa de la vicesecretaria Isabel García Tejerina. Pero no ha habido conexión y la relación se ha ido erosionando en los últimos meses. De hecho, llegó a pedir plaza en la oficina comercial de Washington, pero el Gobierno no se la concedió.

Álberto Nadal tenía despacho en el Congreso, en el Grupo Parlamentario Popular, y apenas pisaba Génova. No participaba, por tanto, en la toma de decisiones clave. Cuenta un cargo del partido que la última vez que pasó por la sede nacional fue en el Comité Ejecutivo Nacional posterior a las elecciones del 28 de abril. "Estuvo y se marchó enseguida sin hablar con nadie", cuenta este testigo de excepción.

Y es que Casado ha decidido dar todos los galones económicos a Daniel Lacalle. El economista que fue número cuatro en la lista por Madrid y que hace solo unos días renunciaba a su escaño para dar entrada en el Congreso a Marimar Blanco, fue el designado por el presidente para elaborar el programa económico del PP para las generales. El papel de Alberto Nadal en este proyecto fue escaso.

Mira también Lacalle abandona a Casado en el Congreso y renuncia a su acta de diputado del PP

Con la salida de Alberto Nadal se pone fin a la etapa de grandes nombres económicos con los que ha contado el PP en los últimos años. Su hermano Álvaro, que presentó su libro esta misma semana, se incorporará a la oficina comercial de Londres. Con Cristóbal Montoro, por su parte, tampoco se cuenta y hace unos días impartió una charla en la Confederación Empresarial de Bizkaia y su plan pasa por atender a este tipo de compromisos. Fátima Báñez, por su parte, se despidió de la política esta misma semana con este mensaje en Twitter:

Hoy es un día para dar las gracias a los onubenses, que me dieron la confianza para representarlos en el @Congreso_Es durante 19 años, y la oportunidad de trabajar todos los días por los españoles. Seguiré sumando por España allá donde esté, con la misma pasión y compromiso. pic.twitter.com/V5i6zlbHKU — Fátima Báñez (@fatimaempleo) 20 de mayo de 2019

A partir de este lunes Pablo Casado tiene previsto introducir cambios en la Ejecutiva. El cargo de secretario de Economía que ocupaba Nadal exige un recambio obligatorio. Además, Lacalle ha quedado encuadrado en la Fundación Concordia y Libertad, la fábrica de ideas del PP, por lo que, de momento, no tiene plaza de secretario del partido. También debe configurar el equipo económico del Congreso.

​