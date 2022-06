Feijóo caldea la campaña andaluza: "Se puede ser socialista y votar a Moreno".

La campaña andaluza se encuentra en su segunda jornada, y el líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, sabe que es un escenario clave de cara a las próximas elecciones generales de 2023. El presidente del PP ha señalado que "se puede ser socialista y votar a Juanma Moreno", pidiendo el voto para el candidato popular a revalidar al frente de la Junta a aquellos andaluces que no le votaron en los pasados comicios, incluyendo a los que optaron por el PSOE, pues "no va contra nadie sino a favor de todos". Ha sido en un acto público en el Mirador de San Nicolás, en el Albaicín de Granada, en el marco de la campaña para el 19J, fecha de cara a la cual ha pedido el voto a aquellos que consideran que ha sido "un buen presidente" de la Junta de Andalucía "aunque no le votaron".

Entre los que opinan que ha sido "el mejor presidente aunque tengan dudas de votarle" el presidente del PP ha señalado que hay socialistas que están "callados porque no pueden decir lo que sienten y lo que saben" y a ellos ha dirigido su petición de forma expresa. Moreno "no va contra nadie sino a favor de todos" y "no tiene ninguna arista" toda vez que "se debe a los andaluces, voten a quien voten" por lo que, a juicio de Núñez Feijóo, "el pueblo tiene que responderle con su confianza" y hacerle presidente "en las urnas con las papeletas" no con "intermediarios", en referencia a partidos que llegado el caso puedan dejar que sea investido.

Asimismo, se ha mostrado sorprendido de que haya formaciones que puedan defender la supresión de las comunidades autónomas pero opten a gobernar la Junta de Andalucía, comunidad para la que el PP tiene "un proyecto" en tanto comunidad "como España, unida y diversa". Feijóo ha clausurado este acto en el que ha estado precedido por el presidente del PP en Granada, Francisco Rodríguez, y la cabeza de lista por esta provincia a las elecciones del 19J, Marifrán Carazo, que ha resaltado los resultados en "política económica" de esta legislatura en Andalucía, donde, "al contrario de lo que hizo el PSOE, no hemos parado ni una sola obra".

En esa área, ha habido una "reducción de norma", ha indicado la consejera andaluza de Fomento, que ha incidido en que esta política "está dando sus frutos y resultados", pues "hoy Andalucía está tirando de la economía", cuando "nos habían acostumbrado a ser siempre los últimos". "Cuando a nivel nacional ocurría un problema, en Andalucía era aún peor", siendo "furgón de cola", cuando "ahora" es "locomotora". "Todo ello a pesar de un Gobierno que no acompaña", ha agregado Carazo.

Un Gobierno centrado en "resistir"

Enel mismo acto, Núñez Feijóo ha señalado que el Gobierno de Pedro Sánchez "lleva cuatro años buscando culpables y echándole la culpa de todo lo que ocurre a personas que están fuera" de ese Ejecutivo, que, ha agregado, "se escaquea" y está centrado en "resistir". Por todo ello, ha considerado que "no merece gobernar". En su intervención en un acto público en el marco de la campaña de las elecciones andaluzas, que se celebran el próximo 19 de junio, en el Mirador de San Nicolás, en Granada capital, Núñez Feijóo ha indicado que "cuatro años de Sánchez en La Moncloa" no significan "cuatro años de gobierno" en tanto "una cosa es gobernar y otra es resistir".

Sánchez, a juicio de Feijóo, con "el Gobierno más minoritario" y "los socios más radicales" no "puede gobernar", solo "puede resistir". Así, el presidente del PP ha señalado que sus miembros van "por la mañana" al Consejo de Ministros y "por la tarde" se dedican a "discutir". "Creo que llevamos 40 ministros en estos cuatro años" y "nadie se acuerda" de los que duraron "una semana" o "alguna semana más", ha señalado Feijóo, incidiendo en que conviene "no olvidarse" de lo sucedido en el ámbito nacional hace cuatro años en el contexto de la campaña andaluza, en referencia a la "moción de censura que sacó del Gobierno" a Mariano Rajoy, tras "haber ganado dos veces limpiamente las elecciones en 2016", y "en base a una gran mentira".

Ha aludido a quienes piensan que podría haber una crisis de gobierno "en 15 días" si en Andalucía se confirman los pronósticos, que apuntan a una victoria del PP, pero "si después de cambiar a todo el mundo, el problema sigue, el problema es del que sigue, no de los que se han ido". En este sentido, "el Gobierno no está en crisis" sino que "la forma natural" de este Ejecutivo "es estar en crisis", por lo que "qué más da que nos pongan a unos ministros o a otros", y pocos niegan hoy que "España está peor que hace cuatro años".

Ocurre, ha proseguido, en un momento en que a "las familias les cuesta llegar a fin de mes todos los meses" y con "incremento de los precios", pese a lo cual "el Gobierno sigue sin hacer nada, y echándole la culpa a la guerra" en Ucrania. Además, "nos estamos acostumbrando a hechos totalmente inauditos", aprobándose leyes en el Consejo de Ministros para llegar al Congreso de los Diputados y votar "en contra". Así, "quiere celebrar la cumbre de la OTAN aquí y la mitad del Gobierno está en contra de la OTAN". Así las cosas, ha destacado que "España es mucho mejor que el Gobierno que tiene" y los españoles no se pueden "acostumbrar", siendo todo ello no "una crítica" sino "una crónica" de la "realidad".