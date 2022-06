Moreno cree que una derrota del PSOE "pondría en difícil situación a Sánchez".

En la segunda jornada de campaña por las elecciones andaluzas, los candidatos han decidido hacer un alto para visitar la aldea de El Rocío, desde allí, el candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha trasladado como presidente de la Junta para asistir a la presentación de las hermandades. Moreno ha manifestado este sábado que a nadie le "cabe duda de que una severa derrota" del PSOE-A en las elecciones autonómicas del 19 de junio pondría en una "difícil situación" al Gobierno de Pedro Sánchez, así se ha pronunciado en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press.

Moreno ha señalado que, sin duda, aunque que el 19 de junio se van a celebrar unas elecciones "de y para Andalucía", lo que ocurra tendrá "resonancia e impacto en la política nacional" y ha indicado que a "nadie le cabe duda de que una severa derrota" del PSOE-A "pondría en una difícil situación" al Gobierno de Pedro Sánchez. Ha indicado que el PSOE andaluz ha sido siempre unos de los "grandes graneros de votos" del PSOE a nivel nacional y ha insistido en que todo lo que sucede en Andalucía "tiene eco e impacto en el resto de España".

Juanma Moreno ha recalcado su objetivo de lograr una mayoría suficiente el 19 de junio para gobernar en solitario, porque la manera de llegar más lejos e ir más rápido es si no se pierde el tiempo en una negociación "absurda y estéril" con otros partidos para conformar gobierno. Ha señalado que, de hecho, cualquiera de los "posibles socios" no tiene experiencia de gobierno. Preguntado si contempla un posible gobierno con Vox siguiendo la fórmula del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha señalado que eso no está en sus "planes ahora mismo" porque lo que aspira es a conseguir una mayoría suficiente que le permita gobernar en solitario. En su opinión, sería un "error de base" que un candidato dijera en la campaña que se va a aliar con un determinado partido.

Sobre si cree que se podría dar un escenario de una posible repetición de elecciones, el candidato del PP-A ha señalado que eso sería una "enorme decepción y un fracaso en términos democráticos". Ha señalado que de las elecciones del 19 de junio tiene que salir un "gobierno viable y posible". "Haré todo lo posible para que no se repitan las elecciones", ha insistido Moreno, quien ha criticado que el PSOE-A ya le haya "cerrado las puertas" a una posible negociación postelectoral. En cualquier caso, Moreno ha manifestado que tiene como objetivo sacar al menos un escaño más que todos los partidos de izquierda juntos. Ha dicho que si lo consigue, llamará a todos los grupos e intentará "una negociación y diálogo" para poder empezar a gobernar.