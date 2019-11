Arrimadas cuenta con De Quinto como 'gurú' económico de Cs y salva el ERE

Inés Arrimadas cuenta con Marcos de Quinto como actor protagonista en la refundación de Ciudadanos. El partido, que se recupera poco a poco del 'shock' que supusieron las elecciones del 10-N y el adiós precipitado de su líder, ya piensa en recomponerse internamente. Por eso, la -de momento- única candidata a suceder a Albert Rivera está oteando las diferentes familias internas en búsqueda de su equipo de confianza. Quiere que el área económica vuelva a tener el peso que ostentó en su día y por eso ya empieza a mirar a algunos perfiles con los que quiere trabajar codo con codo.

Los movimientos internos han comenzado. Lo primordial para Arrimadas pasa ahora por encontrar un número dos -a 'su Villegas', la persona que ejerza de lugarteniente y arme la nueva era en la formación naranja- y configurar un área económica de solvencia. Según explican desde su entorno, en ese equipo se encuentra incluido el exvicepresidente mundial de Coca-Cola, fichado por Rivera para la causa. También María Múñoz, que ha logrado escaño y será una de las diez diputadas de Cs en esta legislatura.

Fuentes del entorno de De Quinto indican que su intención es seguir trabajando en el área económica del partido naranja con Arrimadas, como lo ha venido haciendo con Rivera en los últimos meses. Se ha implicado con el proyecto naranja y quiere continuar en la política, a pesar de que "su vida está resuelta", como indican sus allegados. Junto a Muñoz, más especializada en tema microeconómicos, serán los únicos dos diputados en este terreno que trabajarán en las comisiones de Presupuestos, Hacienda o Economía del futuro Congreso, por lo que la intención del pequeño equipo que ya va configurando Arrimadas pasa por contar con ambos como tándem.

Un cargo interno recuerda que Arrimadas y De Quinto vivieron un episodio de tensión cuando la hoy 'presidenciable' estuvo en Waterloo para protestar ante la residencia de Puigdemont. El 'gurú' económico afirmó en público que no compartía esa actitud, lo que abrió una grieta entre ambos.

Cs también tendrá que definir en esta nueva etapa el equipo de técnicos del área económica que en su día lideró Toni Roldán. Uno de ellos es Ramón Mateo, que continúa trabajando en el partido. El resto ha salido. Así, algunos de estos técnicos que trabajaron con Roldán y Francisco de la Torre han abandonado la formación. Se trata de nombres como Miguel Carpintero, Carlos Victoria y Pablo Taylor, tres especialistas que han formado parte del equipo económico naranja en los últimos años. Sí continuará como hombre de perfil económico Luis Garicano, aunque desde la distancia: no viven en Madrid y tiene escaño en el Parlamento Europeo.

Fuentes del entorno de Arrimadas indican que el nombramiento del secretario general será representantivo para conocer qué tipo de proyecto quiere armar la gaditana. Hay quien apuesta por que será una mujer, lo que configuraría el primer tándem femenino al frente de un partido nacional. Lo que sí tienen claro en Cs es que Arrimadas, que es definida por sus allegados como una "líder con mucha fuerza y que va a sorprender" cuando tome las riendas del partido, dispone de "una oportunidad en el centro". Es decir, ven espacio para recuperar a esos votantes que le hicieron alcanzar los 57 diputados en las generales de abril y quedarse cerca del 'sorpasso' al PP. Ese será el epicentro de su mandato, afirman. "Con Inés hay hueco", sentencian.

No habrá despidos, sí habrá recortes

La era Arrimadas tendrá algunas diferencias con la de Rivera en el terreno laboral. Ciudadanos ha podido salvar el ERE que toda organización política debería haber acometido tras perder 47 diputados en apenas 5 meses y medio. No habrá despidos porque el partido naranja dispone de una caja saneada y no tiene créditos con las entidades bancarias. En concreto, los 12 millones acumulados e invertidos harán posible que la nueva dirección haga uso de esa 'hucha' para no tener que acometer una reestructuración de personal. Actualmente Cs cuenta con algo más de 100 trabajadores en plantilla, según datos que aportan fuentes internas.

El entorno de Arrimadas ya pronostica, eso sí, que habrá que organizar menos actos, que habrá que reducir las contrataciones nuevas y que se echará mano de menos asesores. Pero también recuerdan que Cs consiguió incrementar notablemente su representación autonómica y municipal en las últimas elecciones del 26 de mayo. Eso también supone un incremento de los ingresos para el partido que compensarán, en parte, la pérdida de los 47 diputados en el Congreso.

el dato Se queda con 1,3 millones de subvenciones Según los presupuestos que había preparado el partido para el 2019, Cs contaba con unos ingresos totales de 17,1 millones de euros. De ellos, casi tres millones se corresponderían con las cuotas de los afiliados, poco más de un millón con las aportaciones de los cargos electos y 50.000 euros serían de donaciones. A estas cifras habría que sumar otras dos partidas: las subvenciones del partido, a través de las que ahora percibía casi siete millones de euros, y las aportaciones de grupos institucionales, que sumaban otros 6,7 millones. De ello, tras las elecciones del pasado mes de abril, el partido naranja conseguía unos ingresos por parte de las arcas públicas de 5,7 millones, y el resto de estas cantidades se correspondía con las aportaciones que obtienen como consecuencia de su representación en parlamentos autonómicos.



La caída del número de votos y, como consecuencia, el de escaños en el Congreso de los Diputados, unido a la falta de representación en el Senado, de donde ha desaparecido la formación naranja, y una rebaja en las cuantías de las aportaciones públicas al tratarse de una repetición electoral, han hecho que esta cifra se vea mermada. A partir de ahora, Ciudadanos percibirá algo menos de 1,3 millones de euros, lo que supone una rebaja de casi el 80% de los ingresos procedentes de su representación en las Cortes Generales.

Respecto a la sede nacional, ubicada en la calle de Alcalá, la misma filosofía. Se mantendrá el alquiler y Cs calcula que podrá pagarlo sin problemas. Hablan de 30.000 euros mensuales. "Se tirará de ese remanente conseguido gracias a la buena gestión financiera de los últimos años", apuntan fuentes internas. El responsable de Finanzas, Carlos Cuadrado, es el responsable de esta situación.

Y en cuando a los afiliados, Cs ronda la cifra de unas 30.000 personas anónimas que realizan aportaciones al partido. Durante el pasado verano sí que reconocen haber notado un descenso, pero en los últimos días -coincidiendo con la 'operación Arrimadas'- hablan de un "efecto rebote". Un dato que ofrecen: en los últimos días se han registrado unas 300 nuevas altas. "Son españoles que no quieren que Ciudadanos sea intrascendente", aseguran.