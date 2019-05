Así funcionan los 'cazadores de menores' que reclutan niños para redes de pedofilia

Imaginemos una niña de entre 8 y 14 años que ya ha empezado a subir vídeos a internet de ella bailando, cantando, posando... De repente otra persona le invita a seguir haciendo lo mismo en una plataforma nueva en la que, además, entra a competir con otros usuarios. La idea le gusta, podrá 'presumir' de estar a la última. Y así acaba haciendo caso a esa nueva amiga virtual.

Las reglas del juego son sencillas. Se trata de ir sumando puntos para ser la que mejores vídeos tiene siguiendo las órdenes que le dan. Bailar puntúa, cantar también, lanzar un beso un poquito más, sacar la lengua también, quitarse la camiseta sigue sumando... y así hasta que el pedófilo que la ha contactado consigue lo que quiere mientras ella se cree que está jugando.

No tienen edad suficiente para ser conscientes de que al otro lado de la pantalla hay alguien mucho mayor que ella con un único fin: sexual. Y en eso se basa todo su modus operandi. "Si engañan a los mayores cómo no lo van a hacer con los niños", advierte José Luis Caramé, teniente de la Guardia Civil que ha participado en la desarticulación ayer en España de la red pedófila Craven.

Como nuestra niña imaginaria, en esta red había hasta 145 menores (cuatro españolas) víctimas de un grupo criminal que, a través de una plataforma online, que ya está cerrada, conseguía la participación de menores en actividades sexuales. Hay 31 detenidos, entre ellos tres españoles. La voz de alerta la dio el FBI. Esta red de presuntos pederastas ha contactado con miles de niños que, en algún momento, han pasado hasta una hora conectados con ellos a través, sobre todo, del teléfono móvil.

Así fue la detención de uno en el aeropuerto de Madrid

Cómo actúa un 'hunter' o cazador

Los distintos grupos investigados utilizaban técnicas similares, existiendo un reparto claro de roles y una forma de actuar totalmente organizada. Algunos de los detenidos habrían tenido la misión de buscar en las redes sociales que permiten subir vídeos en directo a niñas que ya hubieran subido imágenes suyas. Son los 'hunters' o 'cazadores'. Su rol consistiría en enviarles enlaces animándolas a participar en la plataforma intervenida.

Hasta que tuvieron material propio que sirviera de gancho para ganarse su confianza les bastaba con generar vídeos entre los que ya se encuentran en la red a miles. Se trata de imágenes inocentes que todos hemos visto en más de una ocasión de algún familiar o hijos de amigos o propios en situaciones cotidianas que, si caen en manos malvadas, se convierten en una red que hace que las víctimas bajen la guardia.

El papel de los 'loopers'

A continuación intervienen los denominados 'loopers'. Son los encargados de ir engañando a las 'víctimas' hasta conseguir el material sexual que buscan. En Craven les bastaba con inventar juegos de puntos, con hacerlas creer que enfrente había otro chico con el que estaban ligando, con generar un ambiente para levantar su autoestima... Por su corta edad ni son conscientes de lo que les están pidiendo ni tienen capacidad para pensar que todo es un engaño.

No son engatusados con dinero, sino que consiguen meterse en su cabeza y que hagan lo que les piden a cambio de nada. A estas edades no son extorsionados y en este caso concreto los presuntos pedófilos no se lucraban. Para ellos también era un juego en el que todos compartían con todos sus 'trofeos'. Algunas de las niñas captadas han llegado a estar años 'a su servicio' siendo las protagonistas involuntarias de esas 'salas de cine con pases especiales para pedófilos'. Lo consiguieron mediante la técnica de 'phishing', pescando todos sus datos de la red para tener aún más control sobre ellas.

Contenidos terribles

Esta menor acabó accediendo a hacer vídeos con contenido escatológico o con animales. Tiene una edad en la que se está enfrentando a la manipulación y todavía no sabe ni lo que es. Al pedófilo le basta con ponerlas a prueba enseñándoles otros vídeos para que se crean que no están haciendo nada nuevo o, a través de sus perfiles falsos, asegurarlas que ellos ya lo han hecho.

Detenciones

Y así hubieran podido estar años si no es por un aviso que llegó a España desde el FBI. La plataforma de presuntos pedófilos era administrada desde nuestro país. Su dueño ahora está investigado, no detenido. Dice que no sabía para lo que se utilizaba.

En una primera fase de la operación, en febrero de 2018, se procedió a la detención de una persona en Alicante que ya ha sido condenada a 118 años de cárcel. El contenido degradante o vejatorio del material que le fue intervenido hizo pensar a los investigadores que estaban ante el líder. Toda manada necesita un líder, unas normas de juego.

Los presuntos pederastas tenían un modus operandi: crear identidades ficticias para hacerse pasar por un menor y utilizar técnicas de engaño para ganarse su confianza. Así consiguieron, durante años, vídeos cada vez más perversos con tocamientos y desnudos.

Los más pequeños no habrían sido conscientes de que el nuevo juego de moda ni era un juego ni tenía un final feliz. Para los padres sí tiene moraleja: enseñarle a sus hijos que en internet, como en la calle, no hay que fiarse de los extraños y recordarles que en las redes sociales es mucho más fácil que alguien no sea quien dice ser.