Ayuso defiende a Aznar porque invita solo a reflexionar: "No envió recaditos". 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha declarado que no cree que el expresidente del Gobierno José María Aznar lanzara este domingo "recaditos" al presidente del PP, Pablo Casado, y defiende que él siempre que acude a un acto invita a la reflexión. Aznar señaló, en un acto de campaña en Castilla y León, que lo importante "no es a llevar a alguien a la Moncloa", sino el "para qué" y subrayó que lo importante es "construir". "Construir es integrar, no fraccionar. Es sumar, no restar. Es unir fuerzas, no dividir", proclamó el expresidente.

Preguntada por si considera que Aznar con estas palabras se situó de su lado en la batalla interna del PP, surgida a raíz de la convocatoria del Congreso del partido en Madrid, Ayuso ha señalado que ella no tiene que ver "con cada cosa que ocurre en política en este país".

"Creo que esto no va conmigo. El presidente Aznar no es un florero, es un político que ha sido presidente de este país, que ha unido al centro derecha en las mayores mayorías absoluta que ha tenido nunca, uniendo a más de 11 millones de españoles y que, por lo tanto, es un referente político para el PP y para el centro-derecha en general", ha manifestado en una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press.

En este sentido, ha señalado que Aznar "cuando va a un mitin, sea en Castilla y León o en cualquier otro ámbito, siempre sienta cátedra y es un hombre reflexivo y doctrinal". "Si alguien quiere un discurso de palabras vacías que no le llame pero él cuando va a un mitin, efectivamente, lo que hace es sentarnos a pensar. Si ese mitin lo hubiera organizado yo probablemente diría: '¿y seguir en la Comunidad de Madrid para qué, qué pretendemos?' Siempre habla invitando a la reflexión", ha apuntado.

Ayuso ha indicado que no cree que sea por una cuestión "de recaditos", ya que considera que "él si quiere decir algo a las clases, lo hace". En este punto, ha reiterado que si hubiera querido referirse a ella, la hubiera mencionado directamente, pero considera que el expresidente lo que ha hecho es "sentar esa cátedra para pedir" que eleven la vista y sepan qué quieren hacer.