Ayuso pide la dimisión de Montero por "amenazar" a las comunidades 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido la dimisión de la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, por "amenazar" a las comunidades autónomas por la petición a la Junta de Andalucía de que presente un plan de ajuste tras incumplir el objetivo de estabilidad de 2018.

"Lo que ha pasado en Andalucía es un aviso para Madrid, han utilizado Andalucía para señalarnos a nosotros", ha aseverado la presidenta regional en una entrevista de 13TV. El PP ya ha pedido la comparecencia en el Congreso de los diputados de Montero por esta medida, reprochando que la ministra era hasta mediados de 2018 la consejera andaluza del ramo.

"Ya hemos llevado a Montero ante el contencioso administrativo de la Audiencia Nacional y volveríamos a llevarla a los tribunales si es necesario para que nos devuelva lo que nos debe", ha censurado Ayuso, refiriéndose a las entregas a cuenta de la financiación autonómica.

Para Ayuso lo que hace Montero no es "a vuela pluma", ha considerado que está todo "orquestado" para "amenazar y señalar" a las comunidades autónomas, lo que considera un "despropósito" y por lo que pide la dimisión de la ministra. Ha subrayado que la política fiscal es "clave" en la Comunidad de Madrid por lo que no se puede "espantar" a la inversión privada ya que, a su juicio, esa inversión "no se va a ir a comunidades del PSOE" sino que "probablemente" se vaya del país a donde hay "estabilidad económica".